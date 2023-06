"A gyerekek egészsége is ráment" - továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak a Drégely utcában - Videó!

Hiába hárították el a veszélyt, és dúcolták alá a lépcsőházat továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak a Drégely utca 12.-ben. Mint, ahogyan arról nemrég írtunk pár hete hosszú idő után sikerült rendbe hozni a romos épület lépcsőházát.

Omlik a vakolat a Drégely utca 12-ben Fotó: Metropol Markovics Gábor

Árva Péter Ferencváros környezetvédelmi, városfejlesztési és innovációs bizottság elnöke akkor azt mondta lapunknak, hogy a Ferencvárosi Vagyonkezelő profin megoldotta a problémát. A statikus szerint az eset tanulsága, hogy ne dobálózzunk az „életveszélyes” szóval.

Ha az életveszélyt el is hárították a helyzet korántsem örömteli, a helyi lakosoknak továbbra is középkori körülmények között kell, nap, mint nap élniük. Mint, ahogyan arról korábban a Metropol beszámolt, a társasházban több mint 50 ember él, akik kinti vécét használnak, ráadásul patkányok mászkálnak az otthonukban, penészedik a lakásuk és még a vakolat is omlik.

Ázik, dohos, penészes, a gyerekek egészsége is ráment. Nyolc hónap után kiderült, hogy a lakás állaga miatt lettek betegek a gyerekek, erről orvosi papír van

- fakadt ki lapunknak az egyik helyi lakos ottjártunkkor.

Áldatlan állapotok uralkodnak az épületben Fotó: Metropol Markovics Gábor

Mint mondta a lakók még most is a 2020-as kiürítéshez ragaszkodnak, ám Baranyi Krisztináék más épületeket vettek előre, a helyiek kárára.

Addig mi nem állunk le, amíg itt nem lesz változás, ragaszkodunk ahhoz, amiről 2020-ban beszélt a helyi polgármester, hogy szanálni kell az épületet

- fakadt ki.

A Metropol munkatársa a helyszínen a saját szemével győződött meg arról, hogy milyen állapotok jellemzik az egykor szebb napokat látott épületet. A legtöbb lakásban folyamatos a dohosodás, a falak be vannak ázva. A vakolat olyannyira omlik, hogy egyes helyeken már kézzel is ki lehet már bontani a téglákat. A szörnyű körülmények miatt a lakosok érthető módon már teljesen el vannak keseredve, mivel úgy érzik, hogy a kerület teljesen magukra hagyta őket.

A mennyezet is vizesedik Fotó: Metropol Markovics Gábor

Lapunk úgy tudja, hogy az utóbbi években volt olyan lakos, aki már megvált a bérleti jogától, igaz szinte alig kapott valamit a lakásáért.

A régóta húzódó ügy miatt nemrég kisebb előrelépés történt. Baranyi Krisztina látva a helyzet tarthatatlanságát, nemrég kénytelen volt módosítani Kállay Gáborné képviselő lakásrendelettel kapcsolatos előterjesztését, hogy mentse a menthetetlent. Mint ismert az elmúlt négy évben egyetlen önkormányzati bérház teljes felújítására sem került sor, a városrehabilitáció elakadt, az üres lakások elfogytak.

Középkori körülmények uralkodnak a házban Fotó: Metropol Markovics Gábor

A Fidesz frakció ezért a veszélyessé vált Haller 54. és a Drégely 12. bérház kiürítése érdekében, nemrég azt javasolta, hogy emeljék meg a térítési díjakat. Az előterjesztés alapján a kisebb lakások számára arányaiban nagyobb pénzbeli megváltást biztosított volna, de sajnos ez elutasításra került. Így a kisebb lakásban élőknek az eredeti előterjesztéstől eltérően kevesebb pénzt hajlandó csak fizetni a Baranyi Krisztina és a baloldali képviselők.

A Fidesz ennek ellenére úgy véli, hogy a kezdeményezésük nem volt hiábavaló, mert az előterjesztésüknek köszönhetően végül 650 ezer forintra emelkedhet a négyzetméterenkénti térítési díj összege a bontásra vagy teljes felújításra kerülő házakból való kiköltöztetésnél.