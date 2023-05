Omlik a vakolat, penészes minden, tele van patkánnyal a Drégely utcai társasház, Baranyi Krisztina szerint ma már nem életveszélyes

A múlt heti testületi ülésen Baranyi Krisztina arra szólított fel mindenkit, hogy ne riogassák az embereket, mivel a Vágóhíd utca 10 és a Drégely utca 10-12 szám alatti társasházak teljesen biztonságosak. A 9Tv Youtube felületén azonban máig elérhető videó tanúsága szerint a politikus 3 éve viszont még teljesen mást gondolt ezekről az épületekről. A 2020-as felvétel alapján a polgármester akkor egészen pontosan azt mondta, hogy a Vágóhíd utca 10 és a Drégely utca 10-12 szám alatti házakat le kell bontani, mivel azok életveszélyesekké váltak.

Drégely utca 10-12: ma is omlik a vakolat mindenhol Fotó: Bánkúti Sándor

A bontások a Vágóhíd utca 10-el kezdődnek, azt fogjuk legelőször lebontani. A rangsorok úgy álltak össze, hogy a kerület legrosszabb műszaki állapotában lévő házait vettük legelőre, ahol már életveszélyes lakni

– nyilatkozta Baranyi Krisztina akkor a 9Tv-nek, majd kitért arra is, hogy ezután a Drégely utca 10-12 kerül majd sorra, ami azt jelenti, hogy az év (2020) második felétől már elkezdődhet a kiköltözés. Ez azonban azóta sem történt meg.

Jelenleg a IX. kerületi Drégely utca 12. szám alatti önkormányzati lakásban élők úgy érzik, hogy magukra hagyta őket az önkormányzat a lakhatatlanná vált házban. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a társasházban több mint 50 ember él szinte középkori körülmények között, kinti vécét használnak, patkányok mászkálnak az otthonukban, penészedik a lakásuk és még a vakolat is omlik. Ahogyan arról a feljebb említett felvételen Baranyi Krisztina is beszélt három évvel ezelőtt, úgy volt, hogy egy másik, a Vágóhíd utca 10. szám alatt lévő házzal együtt lebontják ezt is, és a lakók biztonságosabb lakásokba költözhetnek, de ez azóta sem valósult meg.

Csak hallásból értesültünk, hogy valami történik a házzal, de a polgármesterünk, Baranyi Krisztina sajnos visszamondta ezt az egész hóbelevancot. Ez a szégyen

– mondta lapunknak Kiss Józsefné.

Kiss Józsefné mutatja is: bármikor valaki fejére eshet a vakolat Fotó: Bánkúti Sándor

Lapunknak egy másik ott lakó, Gombos Béla akkor azt is elmondta: a ház több mint 100 éves és iszonyú állapotban van. Elmondása szerint a lakók próbálnak alakítani valamit a lakásokon, ám mindezt teljesen önköltségen teszik, amire az önkormányzat úgy reagált, hogy megemelte a lakbért, mivel a lakások komfortosabbá váltak.