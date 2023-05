Nem tette zsebre Baranyi Krisztina, amit a legutóbbi, április 27-ei kerületi testületi ülésen kapott. A ferencvárosi polgármesterről ráadásul a vele szövetségben lévő képviselők fogalmaztak meg súlyos vádakat: a sorok közé bújtatva "lediktátorozták", majd nagyon is szókimondóan "politikai pedofilozták". Meglepő módon az ellenzék szólította fel lemondásra Baranyi Krisztinát.

Lemondásra szólította fel a baloldal Baranyi Krisztinát. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Forró hangulatban indult az április végi testületi ülés Ferencvárosban, hiszen mindössze egy nappal azután került rá sor, hogy a Fővárosi Közgyűlés átnevezte a kerületi Imre utcát Ligeti György utcává. A ferencvárosi képviselő testület korábban már több alkalommal elutasította ezt az ötletet, sőt, határozatot is hoztak a 170 éves utcanév védelme érdekében, Baranyi Krisztina azonban teljesen figyelmen kívül hagyta társai döntését. Valószínűleg nem számított rá, hogy éppen a vele szövetségben lévő párbeszédes Árvai Péter fog ezen annyira kiakadni, hogy lemondásra szólítja fel. „A kerületünk bizottságai hat alkalommal, a képviselő testület kettő alkalommal utasította el ezt az átnevezést, sőt, szinte egyhangú határozatot hoztunk arra nézve, hogy az Imre utca védelmét állítsa vissza a főváros. Hoztunk egy határozatot, a határozat végrehajtásával megbíztuk a polgármestert, március 14-ei határidővel. A polgármester nem hajtotta végre ezt a határozatot, nem került a kérésünk a fővárosi közgyűlés elé. Tegnap, a közgyűlésen polgármester asszony kiköszörülhette volna ezt a csorbát, jelezhette volna szóban a kerület - rajta és alpolgármesterével kívüli - egyhangú szándékát, hogy védjük meg ezt a 170 éves nevet! Nem tette!

Természetesen mi itt a teremben ismerjük a polgármestert, tudjuk, hogy nem demokrata, nem érdeklik a közösen meghozott döntések, csak az egyszemélyi vezetést fogadja el, azt is csak akkor, ha ő az az egyszemélyi vezető.

Képviselőtársaimnak szeretnék egy szónoki kérdést feltenni: Miért ülünk itt? Mi értelme ennek az egésznek, ha a polgármester azt csinál, amit akar, és nem hajtja végre a határozatokat, amiket meghoztunk? Másodszor kérdezem jegyző asszonyt, itt egy látványos jogsértés történt polgármester asszony részéről. Mi a teendő ilyenkor? Ön itt a jog őre, kérem védje meg a jogot a polgármester asszonnyal szemben is. Végül a polgármesterhez fordulok: ön jól tudja, hogy a munkaköri kötelessége végrehajtani a határozatot, ha nem ért vele egyet, megvétózhatja azt, ennyi mozgástere természetesen van, de vétót ön nem emelt a védettséget kérő döntésünk ellen. Polgármester Asszony!

Ha nem tudja, vagy ne akarja ellátni ezen kötelességét, kérem ne legyen polgármester, kérem mondjon le!”

- szólította fel Árvai Baranyi Krisztinát.

„Félrevezette a teljes fővárosi testületet, élükön a polgármesterrel”

Az Árvai Péter után szót kapó Mezey István mindössze annyit mondott, hogy nehezen tud Árvai felszólalása után megszólalni, de abszolút egyetért vele, a költői kérdésre, mi szerint minek ülnek ott, inkább nem is válaszolna. A fideszes Gyurákovics Andrea szerint Baranyi Krisztina sok embert vezetett meg az Imre utca átnevezésével kapcsolatban. „Felháborítónak tartjuk mi is azt, hogy testületi határozatokat semmibe véve a polgármester úgy nyilatkozik a fővárosban, hogy tulajdonképpen csak egy testületi nem beleegyezés volt, nem is kell tulajdonképpen figyelembe venni.

Elhallgatva a tényeket, félrevezette a teljes fővárosi testületet, élükön a polgármesterrel”

– mondta Gyurákovics arra, hogy Baranyi nem közölte a közgyűléssel, hogy a ferencvárosi képviselők teljes váll- és mellszélességgel küzdenek az utca átnevezése ellen.

A momentumosok szerint "politikai pedofil" Baranyi Krisztina

Takács Zoltán momentumos képviselő azt sérelmezte, hogy Baranyi Krisztina kabinetvezetője, első embere írt véleménycikket a kerületi újságba. „Már többször jeleztem, hogy nem tartom helyénvalónak, hogy a polgármester és egyéb politikusok jelennek meg az újságban. Amikor olvastam, hogy a polgármester kabinetvezetője véleménycikket ír az újságba, abba az újságba, aminek a kiadóját, a médiacéget polgármester asszony egy személyben azért hozta létre, hogy ezzel is a média szabadságát garantáljuk. Ez a kettő semmilyen szinten nem egyeztethető össze, hogy az ön első embere véleménycikket ír abba az újságba, aminek a polgármestertől és az önkormányzattól teljesen függetlennek kellene lennie” – mondta Takács, akit ennél még jobban kiakasztott a ferencvárosi újság márciusi száma, aminek címlapján Baranyi Krisztina ukrán háborús övezetből Ferencvárosba látogató gyerekekkel pózolt.

Háborús övezetből érkező gyerekekkel pózolt, kiosztották a Momentumosok. Fotó: Facebook

„Amikor szavaztunk arról, hogy Bucsa a testvérvárosunk lesz és elhozunk ide bucsai gyerekeket, hogy a háború borzalmait kicsit ki tudják heverni, azt nem azért tettük, hogy abból újságcikk szülessen. Az, hogy a polgármester ezekkel a gyerekekkel együtt pózol az újság címlapján, az nyomdafestéket nem tűr.

A politikai pedofília nem fér bele a közös értékekbe!

Amikor minket 2019-ben együtt megválasztottak, akkor megállapodtunk egy közös értékrendben, ami alapján közösen tudjuk vezetni Ferencvárost, és a politikai pedofília nem volt ezek között az értékek között” – mondta Takács megrendülten. Bár Baranyi igyekezett rezzenéstelen arccal tudomásul venni a hallottakat, zavarában többször is nevetgélni kezdett a testületi ülésen, amit Gyurákovics képviselő asszony szóvá is tett...