"Rosszul haraptam rá a vasra" - baleset érte Popeyt, az erőembert

A lehetetlenek legyőzéséről szól Sinka Zsolt élete. Csontsűrűsége tizenhatszor nagyobb az átlag embernél, és a harapóereje is rettenetes, ugyanis 2 tonnás. Magyarország egyik legerősebb embere már 67 világrekordot állított fel. Bármi Popey foga közé akad, azt elhúzza. Harckocsi, utasszállító repülőgép, vagy akár öt egymás után kötött kamion sem foghat ki rajta. Emberfeletti erejével rekordok sorát állította már fel.

Legutóbb, egy hónapja két bivalyerős sportmotorral mértem össze az erőmet. Puszta kézzel 43 másodpercig tartottam vissza a versenygépeket, amíg azoknak a kerekei el nem durrantak. A kételkedők kedvéért még a fékkarokat is leszereltük. Most azonban egy kisebb baleset ért

–mondja Popey, akivel a hétvégén egy nem várt dolog történt.

Baleset érte Popeyt

A rettenthetetlen erején semmi sem fog ki. Legyen az ellenfele tégla vagy betonvas, az törik és meghajlik Popey akarata előtt. A hétvégén azonban egy kisebb baleset érte.

Bemutatón betonvasakat hajlítottam az egyedi módszeremmel. Ezt a mutatványt nagyon sokszor megcsináltam már. Ráharapok a vasra, és úgy hajlítom meg

–mondja Zsolt, akinek most egy kis hiba csúszott a számításába, és ezáltal letört az egyik foga.

Baleset ért az erődemonstráció közben. Rosszul haraptam rá a vasra, és a fogam bánta. Ennek hatalmas súlya van az én életemben, hiszen a fogaim a munkaeszközeim. A rekordjaim túlnyomó többségét úgy állítottam fel, hogy a fogaimat használtam hozzájuk

–mondja a férfi, akinek az útja azonnal a fogorvoshoz vezetett. Bízik benne, hogy a szakember meg tud birkózni a feladattal, és tökéletesen rendbe hozzák a fogsorát, és a jövőben még rekordok sorát állítja fel.