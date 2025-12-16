Kész csoda a leégett házban: egyetlen dolognak nem ártottak a pusztító lángok

Elképesztő csoda a leégett házban: az egyetlen tárgy, amely épségben maradt, miután a tűz szinte mindent megsemmisített az épületben: az Szűz Mária képe volt. A szerb tűzoltók döbbenten fedezték fel a teljesen sértetlen festményt.

Hihetetlen csoda a leégett házban (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Csoda a leégett házban: Szűz Mária képe az egyetlen tárgy, amely épségben maradt

A képet a szerbiai Senta városában keletkezett tűz után mentették ki, a lángok szinte mindent elpusztítottak. A Szűz Mária ikon, amely a háztulajdonosok számára a hit és a remény szimbóluma, épségben került elő a szenes romok közül.

Szerbia belügyminisztériuma csodának nevezte a kép megtalálását:

Mikor a tűzzel küzdenek, a tűzoltók megmentik az emlékeket, visszaadják a hitet, és azokat a dolgokat, amelyek az emberek számára a legfontosabbak. Ez nem csupán csoda, ez hivatás, ez az emberiesség, és ez a tűzoltók valósága.

Más eseteket is feljegyeztek a tűzvészek során történt látszólagos isteni beavatkozásról. Tavaly egy guatemalai kisváros lakói észrevették, hogy a helyi bolt szinte összes könyve megégett, kivéve a Bibliákat.

Egy estanzuelai önkéntes kollégámmal voltam, és azt mondta nekem: «Isten igéje hihetetlen, mert a Bibliák épek maradtak.» Komolyan. A Bibliák épek, és ez valami olyasmi, amit nem igazán lehet szavakba önteni

– nyilatkozta a chiquimulai tűzoltóság egyik tagja.

Egy másik csoda évekkel ezelőtt történt, amikor egy katona azt állította, hogy egy golyózápor által átlyukasztott Biblia mentette meg az életét az első világháborúban. Leslie Friston őrmester, aki a Királyi Katonai Orvosi Szolgálatnál szolgált, megvakult és légzőszervi problémákkal küzdött egy 1917-es gáztámadás következtében. Ám sokkal rosszabbul is alakulhatott volna, ha nem tartja ott a Bibliát az ágya mellett – számolt be róla a brit Metro.