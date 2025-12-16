Rejtély a Mátrában: mindent hátrahagyva tűnt el az erdész – Galéria!
Elhagyatott ingatlant találtak a Mátrában. Egy erdészé lehetett, aki még az autóját is hátrahagyta.
Rozsdás kisbusz áll az elhagyatott ház előtt a Mátrában. Az épületben egykor egy erdész lakott, aki rejtélyes körülmények között, mindent hátrahagyva tűnt el az otthonából.
A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon és külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, az elhagyatott irodaházról sem, vagy a hátborzongató boncteremről. Most egy újabb rejtélyes esetre bukkant. Egy mátrai erdész elhagyatott házában járt.
A ház előszobájában bundakabátok lógnak a fogason, a konyhában tornyosulnak a mosatlanok, az ebédlőasztalon egy konzerv sertésmájkrém pihen. A fehér falon fekete pókhálók csüngenek...
Nézz be te is a mátrai erdész elhagyatott házába! Galériánkat az alábbi képre kattintva tekintheted meg:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
