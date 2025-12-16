Rejtély a Mátrában: mindent hátrahagyva tűnt el az erdész – Galéria!

Rozsdás kisbusz áll az elhagyatott ház előtt a Mátrában. Az épületben egykor egy erdész lakott, aki rejtélyes körülmények között, mindent hátrahagyva tűnt el az otthonából.

Mindent hátrahagyva tűnt el az erdész az otthonából / Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon és külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, az elhagyatott irodaházról sem, vagy a hátborzongató boncteremről. Most egy újabb rejtélyes esetre bukkant. Egy mátrai erdész elhagyatott házában járt.

A ház előszobájában bundakabátok lógnak a fogason, a konyhában tornyosulnak a mosatlanok, az ebédlőasztalon egy konzerv sertésmájkrém pihen. A fehér falon fekete pókhálók csüngenek...



