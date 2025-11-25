Előfordulhat, hogy 3 csillagjegy idén a párja nélkül tölti a karácsonyt. Bár az ünnepek környékén amúgy is gyakoribbak a szakítások, a horoszkóp szerint 3 csillagjegy esetében szinte biztos, hogy a kapcsolatuk november végén válságba kerül. Az ezoterikus hatások erős, megterhelő energiákat jeleznek, melyek sok párkapcsolatot próbára tesznek.

A november szakítást jelenthet 3 csillagjegy számára (Fotó: Bors)

Szakítás és párkapcsolati válság várhat három csillagjegyre

Nyilas

Az ünnepek közeledtével egyre kevesebb türelmed lesz a párodhoz. Ezenfelül a tél meggondolatlanságot és kalandvágyat is hoz számodra. Ez a párosítás azt eredményezheti, hogy hirtelen felindulásból szakíthatsz kedveseddel. A csillagok szerint gyorsan arra az elhatározása juthatsz, hogy jobb lenne, ha külön folytatnátok az utatokat, de csak a feszültség és a türelmetlenség beszél belőled.

Rák

Empatikus és érzelmes csillagjegyként túl intenzíven próbálsz majd kapcsolódni a párodhoz, ami kárt okozhat a kapcsolatodban. Túl sokat akarsz a párodtól, rátelepszel az érzéseire, amit rosszul visel. A túlfűtött érzelmek között nem szabad elfelejtened, hogy a szerelmednek nem muszáj elviselnie az érzelmi hullámvasútjaidat. Ez a feszültség akár szakításhoz is vezet, ezért figyelj oda a viselkedésedre!

Halak

Eddig elhitetted magaddal, hogy minden rendben és tökéletes kapcsolatban élsz. November végén azonban fordul a kocka és úgy gondolod majd, több hiba van a kapcsolatodban, mint amennyi valójában fennáll. Már nem vakít el a szerelem, éppen ellenkezőleg, meggondolatlanul gyorsan szakítani akarsz a pároddal – írja a life.hu.