Szerelmes karácsony? Ez a 3 csillagjegy még novemberben szakít
Lesznek, akik egyedül búcsúznak az idei ősztől. Nekik ér véget szakítással a november.
Előfordulhat, hogy 3 csillagjegy idén a párja nélkül tölti a karácsonyt. Bár az ünnepek környékén amúgy is gyakoribbak a szakítások, a horoszkóp szerint 3 csillagjegy esetében szinte biztos, hogy a kapcsolatuk november végén válságba kerül. Az ezoterikus hatások erős, megterhelő energiákat jeleznek, melyek sok párkapcsolatot próbára tesznek.
Szakítás és párkapcsolati válság várhat három csillagjegyre
Nyilas
Az ünnepek közeledtével egyre kevesebb türelmed lesz a párodhoz. Ezenfelül a tél meggondolatlanságot és kalandvágyat is hoz számodra. Ez a párosítás azt eredményezheti, hogy hirtelen felindulásból szakíthatsz kedveseddel. A csillagok szerint gyorsan arra az elhatározása juthatsz, hogy jobb lenne, ha külön folytatnátok az utatokat, de csak a feszültség és a türelmetlenség beszél belőled.
Rák
Empatikus és érzelmes csillagjegyként túl intenzíven próbálsz majd kapcsolódni a párodhoz, ami kárt okozhat a kapcsolatodban. Túl sokat akarsz a párodtól, rátelepszel az érzéseire, amit rosszul visel. A túlfűtött érzelmek között nem szabad elfelejtened, hogy a szerelmednek nem muszáj elviselnie az érzelmi hullámvasútjaidat. Ez a feszültség akár szakításhoz is vezet, ezért figyelj oda a viselkedésedre!
Halak
Eddig elhitetted magaddal, hogy minden rendben és tökéletes kapcsolatban élsz. November végén azonban fordul a kocka és úgy gondolod majd, több hiba van a kapcsolatodban, mint amennyi valójában fennáll. Már nem vakít el a szerelem, éppen ellenkezőleg, meggondolatlanul gyorsan szakítani akarsz a pároddal – írja a life.hu.
