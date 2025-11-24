Ez téged is érinthet: 9 prosztataráktünet, amelyről tudnod kell

Döbbenetes adatok. A prosztatarákos betegek száma megelőzte az emlőrákos esetek számát – közölte a Mirror. Egyben Anglia leggyakrabban diagnosztizált daganatos betegségévé vált. A jó hír az, hogy egyre többen mennek el kivizsgáltatni magukat.

Nő a prosztatarákos betegek száma, azonban van jó hír is Forrás: Pexels (illusztráció!)

9 prosztataráktünet, amelyről tudnod kell

David Cameron elárulta, hogy prosztatarákkal diagnosztizálták, miután felesége, Samantha rábeszélte, hogy vizsgáltassa meg magát. A 59 éves Cameron elmondta, hogy egy PSA-teszt mutatta ki a betegséget.

Egyre többen járnak el vizsgálatra, ami megnyugtató a betegség korai felismerését tekintve.

A Prostate Cancer UK elemzése szerint a prosztatarák diagnózisai 2022-ben és 2023-ban is meghaladták az emlőrákos esetek számát. A számok azt mutatják, hogy 25%-kal nőtt a prosztatarák előfordulása 2019 és 2023 között. A szervezet szerint azért emelkedik az esetek száma, mert egyre többen járnak el szűrővizsgálatokra.

Az orvosok azonban pozitívan állnak az eseményekhez, mivel hiába több az esetek száma, a korai felismerés miatt a gyógyulási arány is nő. Minél előbb ismerik fel a jeleket, annál előbb tudják megkezdeni a célzott kezelést.

Sajnos a prosztatarák sokszor nem okoz semmilyen tünetet, amíg a daganat nem nő akkorára, hogy nyomást kezdjen gyakorolni a húgycsőre. Azonban érdemes kiemelni, hogy ha ilyen jellegű tünetet érzünk sem kell azonnal aggódni, mert nem biztos, hogy rákról van szó.

Sok férfinál ugyanis a kor előrehaladtával jóindulatú prosztata-megnagyobbodás alakul ki, ami nem rákos elváltozás.

A prosztatarák lehetséges tünetei pedig a következők:

Vizelési nehézség; Gyenge vizeletsugár; Akadozó vizelés; Sürgető vagy gyakori vizelési inger; Vizelés utáni inger, mintha megint kellene; Éjszakai vizelési inger; Erekciós zavar; Vér a vizeletben vagy az ondóban; Fogyás.

Ezen felül még jellemző a derékfájdalom, alsó részen való hátfájás.