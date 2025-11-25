Honnan indult Rubint Réka? – A kapálástól az országos sikerekig

Rubint Réka neve egyet jelent a sikerrel és a kitartással. Bár ma már mindenki az ország egyik legismertebb fitneszszemélyiségeként ismeri, kevesen tudják, hogy kezdetben nem volt gazdag, és kemény munkával érte el, ahol ma tart. Önbizalomhiányos tiniként, egyetlen szatyorral érkezett Budapestre, és már akkor is álmodott arról, hogy több ezer ember életét fogja segíteni, bár kezdetben még orvosnak készült.

Rubint Réka férje, Schobert Norbi saját klipforgatásán vette észre Rékát, akivel tudta, hogy össze fogja kötni az életét Fotó: Mediaworks

Rubint Réka gyerekkora tele volt kemény munkával

Gyermekkorában mindennapos volt számára a földeken való munka, rengeteget segített édesapjának, és nem hátrált meg a fizikai erőfeszítéstől sem.

Nagyon sokat dolgoztam, rengeteget segítettem apukámnak, nekem nem büdös a munka

– mesélte határozottan Réka a The Creator című műsorban. A kemény munka mellett Rubint Réka gyerekkori álma az volt, hogy sok ember életét formálja.

Kislányként azon álmodoztam, hogy több ezer ember életét fogom segíteni, akkor még orvosnak készültem

– vallotta. A mezőn töltött órák, a fizikai erőfeszítés és a folyamatos munka formálta a karakterét, és alapot adott későbbi karrierjéhez.

Rubint Réka alakrefomja meghatározta a magyar mozgásformát Fotó: Szabolcs László

„Húsos, duci kislánynak éreztem magam”

Ahogy nőtt, a sport és a mozgás egyre nagyobb szerepet kapott az életében. Gyermekkorának mozdulatait, kánkánféle gyakorlatokat gyakorolva, később kezdett el fogyni és formálódni. „Húsos, duci kislánynak éreztem magam, majd nagyon lefogytam” – mesélte Réka. A fizikai állóképesség és a kitartás, amit a földeken végzett munka során tanult, később a kollégiumi tornatermi aerobikórák alapját képezte.

Majd Pesten folytatta pályafutását, és gyógypedagógia főiskolán tanult, miközben elindította a becsületkasszás aerobikóráit. A földeken végzett gyermekkori munka megalapozta a kitartását, ami mára az ország egyik legismertebb fitneszszemélyiségévé tette. Több ezer ember követi edzéseit, és inspirálódik történetéből, amely a kemény munka, a kitartás és az álmaink követésének fontosságát hangsúlyozza.

Rubint Réka sztorija így nemcsak a fitneszről szól, hanem arról is, hogyan formálhatja a gyermekkorunkban végzett munka és a mindennapos erőfeszítés az egész életünket.