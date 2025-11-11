„Rengeteg támadás ért” - bikinis fotókkal üzent a rosszakaróinak Rubint Réka

Az elmúlt hetek ismét annyi, de annyi mindent megmutattak számomra és olyan szépen letisztult minden bennem és körülöttem. Annyira, de annyira hálás vagyok a SORSNAK, pedig micsoda mélységeket és magasságokat jártam/jártunk meg az elmúlt 3 évben (is!) … De az egész életünk egy lehetőség arra, hogy fejlődjünk! Hogy megtapasztaljuk azt, hogy ha a saját világunkban béke és szeretet lakozik, akkor nem tud bántani senki és semmi és ha a saját világunkban szeretet lakozik, akkor mi sem bántunk senkit. Rengeteg támadás ért az elmúlt hetekben az arcom miatt … alaptalanul. Nem reagáltam rá semmit, mert még nincs itt az ideje, de ígérem, hogy a könyvemben, lesz majd egy külön, erről szóló fejezet. Nem is feltétlenül az okáról, hanem arról a jelenségről, ami a mai világban uralkodik … az ítélkezés, a vádak a gyűlölet és a vagdalkozás … mert azt gondolják, hogy ismernek, tudják, megtehetik … pedig sem nem ismernek, sem nem tudják és miért is tehetik meg?! főleg úgy, hogy semmit nem tudnak. Semmit! Érdekes ezt kívülről szemlélni úgy, hogy közben benne vagy! De jól van ez így! Ez is a fejlődés része, ami egy csodálatos lehetőség arra, hogy megoszthassam majd veletek azt a rengeteg tanítást és tapasztalást , ami segíteni fog abban nektek is, hogy a legértékesebb útra rátaláljatok és ez nem más, mint ami önmagatokhoz vezet. Nagyon szeretlek Titeket és ami a legfontosabb: mindig Add Önmagad!