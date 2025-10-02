"Betolom a 3 százalékos hitelbe" - Megszólalt az adómentességről Rubint Réka

Idén ősztől igen komoly lehetőségeket kínált Magyarország kormánya Rubint Rékának. A Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett fitneszedző első körben az Otthon Start programban látta meg a kínálkozó lehetőséget, majd gyakorlatilag a törlesztőrészlet foszlott számára nullává azzal, hogy október elsejétől mentesült a személyi jövedelemadó megfizetésétől - írja a Bors.

Rubint Réka most két legyet üthet egy csapásra / Fotó: Nagy Zoltán

„A háromgyerekes édesanyák SZJA mentessége hihetetlen módon befolyásolja pozitív irányba a nettó munkabért, csak úgy, mint a családi adókedvezmény, ami szintén hatalmas segítség. A magam nevében annyit tudok mondani, hogy őrületesen nagy előrelépést jelent az az összeg, ami így a zsebemben és közvetve a családunk zsebében maradhat. Nálunk a gyerekek szép lassan kirepülgetnek a családi fészekből. Lara és Norbi is már a szárnyaikat bontogatják, ami természetesen azt jelenti, hogy nekünk szülőként a lehető legtöbbet kell megtennünk azért, hogy támogassuk őket az életkezdésben. Háromgyermekes anyaként most ehhez kapok egy valóban, szabad szemmel is jól látható összeget, ami tényleg nagyon megnyugtató érzés

- mondta el a lapnak a fitneszedző.

Rubint Réka ezután kitért a szeptember 1-ével bevezetett Otthon Start programra is, ami szintén komoly segítség lehet a Schobert család számára a közeljövőben.

Ahhoz, hogy Lara és Norbi elkezdhessék az önálló életüket, bizony nem árt, ha van egy-egy picike, de élhető otthon is a láthatáron. Bár az is igaz, hogy Norbi a tengerentúlon tervezi folytatni a tanulmányait, de a diploma megszerzése után majd hazatér, hogy idehaza kamatoztassa a tudását, és én, vagyis mi azt szeretnénk, ha nem egy drága albérlet várna rá, amikor ténylegesen elkezdi a nagybetűs életet. Ezért azt gondolom, hogy a három százalékos hitellel mindhárom gyermekünket el tudjuk majd indítani az útjukon. A most megkapott adókedvezmény összegét betolom a hitelbe, vagy hitelekbe és így a gyermekeinknek nem eggyel, és nem is kettővel lesz könnyebb az életkezdésük, mint nekem, vagy akár az apjuknak

- magyarázta el Rubint Réka.



