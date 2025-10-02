"Betolom a 3 százalékos hitelbe" - Megszólalt az adómentességről Rubint Réka

Ahhoz, hogy Lara és Norbi elkezdhessék az önálló életüket, bizony nem árt, ha van egy-egy picike, de élhető otthon is a láthatáron. Bár az is igaz, hogy Norbi a tengerentúlon tervezi folytatni a tanulmányait, de a diploma megszerzése után majd hazatér, hogy idehaza kamatoztassa a tudását, és én, vagyis mi azt szeretnénk, ha nem egy drága albérlet várna rá, amikor ténylegesen elkezdi a nagybetűs életet. Ezért azt gondolom, hogy a három százalékos hitellel mindhárom gyermekünket el tudjuk majd indítani az útjukon. A most megkapott adókedvezmény összegét betolom a hitelbe, vagy hitelekbe és így a gyermekeinknek nem eggyel, és nem is kettővel lesz könnyebb az életkezdésük, mint nekem, vagy akár az apjuknak