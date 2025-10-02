Szja-mentesség a háromgyermekes anyáknak: ezért ajánlja a NAV az adóelőleg-nyilatkozat online kitöltését

Október 1-től a három gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell szja-t fizetniük. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) most arról adott tájékoztatást, miért érdemes az online ügyintézést választani.
A korábban meghozott kormányzati döntések nyomán, több ütemben, 2029-re egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Idén októbertől pedig a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak. Ez az intézkedés a világon egyedülálló, hiszen a szülő és a gyermekek életkorától függetlenül válnak jogosulttá az édesanyák az szja-mentességre – mondta az intézkedés október 1-jén történő hatályba lépése kapcsán Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a kedvezmény nem automatikusan jár majd, azt minden jogosultnak kérnie kell - írja az Origo.
A szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, hiszen nekik idén október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után.
A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.
A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.
Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy a munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti plusz pénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg. Koncz Zsófia tájékoztatása szerint
egy 3 gyermekes édesanya így átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg havi 307 ezer, éves szinten akár mintegy 3 millió 700 ezer forintot jelent.
Ahogy a tájékoztatás alapján egyértelmű, az szja-mentesség érvényesítéséhez szükséges adóelőleg-nyilatkozatot a munkavállalónak kell elkészítenie és eljuttatnia a munkáltatójához. Nézzük, mit ajánl ennek megtételéhez a NAV!
A NAV tájékoztatásában arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a magánszemély év közben adóalap-csökkentő kedvezményt kíván érvényesíteni, illetve a költségelszámolásról szeretne nyilatkozni, akkor azt a munkáltató, kifizető részére átadott adóelőleg-nyilatkozattal teheti meg.
A lehetséges jogosultságokra kitérve a hatóság jelzi, hogy
folytatólagos adóelőleg-nyilatkozattal is érvényesíthető, azaz a magánszemély kérheti a kifizetőtől, hogy az adóelőleg-nyilatkozatát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot vagy nem kéri a korábban tett adóelőleg-nyilatkozatának mellőzését.
A 30 év alatti anyák kedvezménye és a családi kedvezmény év közi érvényesítéséhez adóévenként kell adóelőleg-nyilatkozatot tenni, folytatólagos nyilatkozattételre nincs lehetőség.
A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítését továbbra sem kell kérni, azt a munkáltató, kifizető automatikusan érvényesíti mellőzésről szóló nyilatkozat hiányában.
Az adóelőleg-nyilatkozatokat legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA felületen) lehet kitölteni, 2025. január 16-tól kizárólag Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítás után. Az új nyomtatványokra lépve a nyilatkozatok, majd az adóelőleg-nyilatkozatok kategóriára kattintva érhetők el az adóalap-csökkentő kedvezmények év közi érvényesítéséhez szükséges adóelőleg-nyilatkozatok.
Az online adóelőleg-nyilatkozat egyes sorait a NAV előzetesen feltölti adatokkal, és a néhány perc alatt elkészíthető, véglegesített és beadott nyilatkozatot elektronikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.
A papíralapú adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők a NAV honlapján, a kinyomtatott nyilatkozatot kitöltés és aláírás után a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély adja át a munkáltatónak, kifizetőnek.
A papír alapú adóelőleg-nyilatkozatokat két példányban kell elkészíteni, mindkettőt alá kell írnia a nyilatkozó magánszemélynek és a nyilatkozatot befogadó munkáltatónak, kifizetőnek is.
Az adóelőleg-nyilatkozat egyik példányát elévülési időig a magánszemélynek, a másikat a munkáltatónak kell megőriznie.
Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (onya.nav.gov.hu) ügyfélkapus azonosítás után az új nyomtatványokhoz lépve az adóelőleg-nyilatkozatok kategórián belül van lehetőség az ügyintézés megkezdésére.
