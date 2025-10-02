RETRO RÁDIÓ

Koncz Zsófia: A munkáltatójuknak jelezzék, hogy igénybe szeretnék venni az adómentességet!

A képviselő fontos lépést közölt az SZJA-mentességről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 14:05
Koncz Zsófia országgyűlési képviselő fontos tudnivalót közölt azokkal az édesanyákkal, akik igénybe szeretnék venni az SZJA-mentességet.

Már az első nap hatalmas az érdeklődés a háromgyermekes édesanyák adómentessége iránt, ezért néhány fontos információt szeretnék megosztani most Önökkel:


A munkáltatójuknak jelezzék, hogy igénybe szeretnék venni az adómentességet!


Sokan kérdezik tőlem, hogyan a legegyszerűbb és a leggyorsabb az adómentesség igénybevétele.


A válasz egyszerű: a legegyszerűbb és leggyorsabb, ha a munkáltatójuk felé jelzik, hogy három gyermeket nevelnek/neveltek, így jogosultak az adómentességre.


▶️ Ebben az esetben a munkáltató intézi a NAV felé az adómentesség érvényesítését.


▶️ Nagyon jó hír, hogy a NAV ehhez segítséget nyújt az édesanyáknak és a munkáltatóknak! Amellett, hogy honlapján az adóhivatal közzétette a kitöltendő adóelőleg-nyilatkozatokat, a munkáltatóknak tájékoztató levelet is küld a legfontosabb tudnivalókról.


Ha még az októberi bér kiszámításáig jelzik a munkáltató felé, hogy szeretnék igénybevenni minél előbb az adómentességet, akkor már novemberben a megemelt fizetést kapják kézhez.


Ne feledjék, hogy az adómentesség a nagykorú gyermekek után is jár!


Aki három gyermeket szült és felnevelt, az a gyermekek korától függetlenül adómentes!

- írta Koncz Zsófia a Facebookon.

