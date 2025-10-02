Koncz Zsófia: A munkáltatójuknak jelezzék, hogy igénybe szeretnék venni az adómentességet!

Már az első nap hatalmas az érdeklődés a háromgyermekes édesanyák adómentessége iránt, ezért néhány fontos információt szeretnék megosztani most Önökkel:

A munkáltatójuknak jelezzék, hogy igénybe szeretnék venni az adómentességet!

Sokan kérdezik tőlem, hogyan a legegyszerűbb és a leggyorsabb az adómentesség igénybevétele.

A válasz egyszerű: a legegyszerűbb és leggyorsabb, ha a munkáltatójuk felé jelzik, hogy három gyermeket nevelnek/neveltek, így jogosultak az adómentességre.

▶️ Ebben az esetben a munkáltató intézi a NAV felé az adómentesség érvényesítését.

▶️ Nagyon jó hír, hogy a NAV ehhez segítséget nyújt az édesanyáknak és a munkáltatóknak! Amellett, hogy honlapján az adóhivatal közzétette a kitöltendő adóelőleg-nyilatkozatokat, a munkáltatóknak tájékoztató levelet is küld a legfontosabb tudnivalókról.

Ha még az októberi bér kiszámításáig jelzik a munkáltató felé, hogy szeretnék igénybevenni minél előbb az adómentességet, akkor már novemberben a megemelt fizetést kapják kézhez.

Ne feledjék, hogy az adómentesség a nagykorú gyermekek után is jár!

Aki három gyermeket szült és felnevelt, az a gyermekek korától függetlenül adómentes!