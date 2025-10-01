Több pénz jár 250 ezer 3 gyerekes édesanyának. Már igényelhető az adómentesség

Több pénz jár a háromgyerekes édesanyáknak, október 1.től már nekik sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az intézkedés független attól, hogy az édesanyák hány évesek, és attól is, hogy milyen korúak a gyerekeik. Az adócsökkentés akár 250 ezer háromgyermekes anyát érinthet.

Több pénz marad a háromgyerekes édesanyák zsebében

Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti plusz pénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg. A nyilatkozat a legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan.



A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes anyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól – hívta fel a figyelmet a NAV.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Facebook-oldalán azt is bemutatta, hogy egy 300 ezer forintot kereső anyának havonta körülbelül 45 ezer forinttal több, egy 600 ezret keresőnek 90 ezer forinttal több, egy átlagbért keresőnek pedig több mint 100 ezer forinttal több marad a zsebében, ami évente akár több mint egymillió forint pluszt jelent egy családnak.



Egy háromgyermekes család esetében a mától életbe lépő szja-mentesség az átlagjövedelem esetében

havi 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintot jelent,

a januártól érvényes 50 plusz 50 százalékkal emelkedő családi adókedvezmény további 99 ezer forinttal növeli ezt.

Ami összesen havonta 208 ezer, a teljes évre vetítve 2,5 millió forintot jelent. Az eddig megkapott családi adókedvezménnyel együtt pedig havonta 307 ezer, éves szinten 3,7 millió forintot hagy ott a családoknál - összegezte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter .

ez már egy olyan nagyságú kedvezmény, hogy az adómentes édesanyák mellett az édesapák is fizetésük jelenős részére adókedvezményt kapnak.

Hozzátette: a kormány az adókedvezmények mellett van, nem úgy, mint Brüsszel, meg a Tisza Párt, amely nemcsak migrációpárti politikát képvisel, hanem még ezeket a családi adókedvezményeket, az szja-mentességet is el akarja venni egy adóemeléssel.

