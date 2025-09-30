Így nem vész el a háromgyermekes anyák adókedvezménye - később is igényelhető!

Október elsejétől, szerdától már benyújthatók azok az adóelőleg-nyilatkozatok, amiknek a segítségével a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességet kaphatnak. Aki így tesz, annak a novemberi fizetése már teljesen jövedelemadó mentes lesz. Az adókedvezmény azonban később is érvényesíthető, visszamenőleg is!

Okóber 1-től a háromgyermekes anyák is adómentességre jogosultak. Az adókedvezmény utólag is érvényesíthető lesz! Fotó: Anna Om / Shutterstock

Kik jogosultak a háromgyermekes anyák közül az szja-mentességre?

Három gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

családi pótlékra jogosult,

vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg,

és a gyermekei száma eléri a három főt.

Vagyis, aki megfelel a fenti feltételek valamelyikének, annak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.

Mennyi plusz pénzt jelent ez a családoknak? Ez a szülő(k) fizetésétől függ. Ha a szülők (vagy szülő) jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta akár 990.000 forint családi adókedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148.500 forint megtakarítást jelenthet.

Felnőtt gyermek után is jár az adókedvezmény

Az adóhatóság tájékoztatása szerint három gyermeket nevelő anya többek között az a nő, aki saját háztartásában neveli a 6, 9, 12 éves gyermekeit, három gyermeket szült, ebből kettőt felnevelt (már felnőttek), egy elhunyt, vagy kettő gyermeket szült és nevel, nevelt és korábban örökbe fogadta a férje 3 éves kislányát, aki 24 évesen költözött el az anyai házból. Ahogy az az anya is, aki három gyermeket szült, de mindhárom felnőtt, utánuk viszont korábban 12 évig családi pótlékra volt jogosult.

Hogyan vehető igénybe az szja-mentesség?

Aki év közben venné igénybe az adókedvezményt - már akár októbertől -, annak egy úgynevezett adóelőleg nyilatkozatot kell kitöltenie. Ez a legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan, de a munkáltatónak is átadható.

Aki később nyilatkozik, az elbukja a korábbi hónapokra járó kedvezményt?

Nem. Az adókedvezmény akár visszamenőleg is igényelhető, méghozzá az éves adóbevalláskor, egy összegben (2026 májusában). Kivéve, ha már év közben is igénybe vettünk valamilyen adókedvezményt, ami miatt már egyébként sem fizettünk szja-t. Ilyen kedvezmény lehet például a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj, a 30 év alatti anyák kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi adókedvezmény is, amik mind-mind csökkenthetik (akár le is nullázhatják) a fizetendő adó mértékét. A háromgyerekes anyák kedvezménye viszont minden más kedvezményt megelőz - hívja fel a figyelmet a NAV. Ez azt jelenti hogy ha év közben nyilatkozunk a három gyermekünk után járó szja-mentesség igénybevételéről, más adókedvezményt nem feltétlen tudunk majd igénybe venni még az SZJA-bevalláskor sem.