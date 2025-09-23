Így marad több pénz a zsebedben három gyermekes édesanyaként: indul az adómentesség!

Bármennyi gyermeked van, érdemes már most elmerülni a témában: az adómentességet a Kormány ki fogja terjeszteni a két, majd az egy gyermekes családanyákra is. Most október 1-én a három gyermekes anyákat érintő adómentesség indul. Fontos! Nem jár automatikusan: a dolgozó édesanyának nyilatkozatot kell tennie a munkáltatójánál. A nyilatkozat a NAV honlapjáról letölthető, és a munkáltató bérszámfejtéséhez kell leadni. Ha októberben igényled, már a novemberi fizetésedben megjelenik. Nagyon komoly anyagi segítség az édesanyáknak: ha egy három gyermekes anya dolgozik és igényli a mentességet, akkor a nettó fizetése körülbelül 20%-kal lesz magasabb – írja a Bors.

Három gyermekes anyák adómentessége: konkrétan több étel fog kerülni a család asztalra / Fotó: SDI Productions

Adómentesség: örökbefogadó szülőként is jogosult vagy!

Három gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt, és gyermekeinek a száma: három.

Tehát 2025. október 1-től ebbe a csoportba tartozó édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, munkával megszerzett jövedelmeik, így például a munkabér, a vállalkozásból származó, vagy az átalányban megállapított jövedelem, az őstermelői tevékenységből származó jövedelem és a kifizetővel kötött megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem után.

Viszont a mentesség nem jár automatikusan: a dolgozó édesanyának nyilatkozatot kell tennie a munkáltatójánál. A nyilatkozat a NAV honlapjáról letölthető, és a munkáltató bérszámfejtéséhez kell leadni. Ha valaki nem nyilatkozik időben, akkor a mentességet csak az adóbevalláskor, visszamenőleg tudja érvényesíteni. Sokaknak a karácsonyi költéseknél jöhet jól a plusz pénz, ezért érdemes minél hamarabb beadni a papírt a munkáltatónak. De akik november elejéig leadják a szükséges nyilatkozatot, azoknál már a novemberi bérkifizetésben megjelenik az adómentesség.

Adómentesség: most a három gyermekes anyákat érinti, de felkészülnek a két gyermekesek! / Fotó: Vagengeim

Mennyi marad a zsebedben?

Átlagosan havonta több tízezer forint, évente pedig akár félmillió - másfél millió forint is lehet! A személyi jövedelemadó (SZJA) kulcsa 15%. Ha valaki tehát SZJA-mentességet kap, az azt jelenti, hogy a bruttó béréből nem vonják le ezt a 15%-ot. Tehát például bruttó 300 000 Ft havi bérnél normál esetben SZJA: 45 000 Ft/hó. Ezt most megspórolja, tehát +45 000 Ft marad a zsebben. Bruttó 400 000 Ft havi bérnél SZJA: 60 000 Ft/hó. Mentességgel +60 000 Ft marad a zsebben.