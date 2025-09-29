Adómentes októbertől a háromgyerekes édesanyák jövedelme

Adómentes lesz 250 ezer édesanya jövedelme októbertől. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 109 forinttal több pénzből gazdálkodhatnak. A családi adókedvezmény megduplázásával együtt pedig akár három és fél millió forint is maradhat egy háromgyermekes családnál.

Adómentes lesz októbertől a háromgyermekes édesanyák jövedleme - Fotó: Vagengeim

Adómentes jövedelem: kinek jár, hogyan igényelhető?

Adómentes lesz felmenő rendszerben a gyermekes édesanyák jövedelme, erről döntött a kormány. Ez a lépés része annak a családbarát adóforradalomnak, melynek keretében július elsejétől szja-mentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, első lépésben ötven százalékkal nőtt a családi adókedvezmény, és ez januártól újabb ötven százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény.

Augusztusban kapták meg a családok az első olyan fizetésüket, amiben már a gyermekek után járó emelt adókedvezményeket érvényesíthették. Elindult a csed extra, ami azt jelenti, hogy három hónap után az édesanya választása szerint visszamehet dolgozni, így megkapja az szja-mentes munkabért és a szintén szja-mentes csed hetven százalékát. S mint említettük, október elsejétől a háromgyermekes édesanyák adómentességét vezeti be a kormány, jövő január elsejétől pedig nemcsak a harminc év alatti édesanyák teljes bére, hanem a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáké is szja-mentessé válik. Jövőre félmillió édesanya, és felmenő rendszerben 2029. január 1-jétől pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes.

Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik a fő szempont a három gyermek megléte és a családi pótlékra való jogosultság. Koncz Zsófia családokért felelő államtitkár szerint az adómentességnek köszönhetően októbertől havonta egy háromgyermekes édesanya átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg meghaladja a 300 ezer forintot.

Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti plusz pénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg. Ha van családi adó - és járulékkedvezményre jogosító körülmény, úgy a házastárssal, bejegyzett élettárs nyilatkozatát is érdemes módosítani, hiszen ezzel is több marad a család zsebében.

Hankó Balázs miniszter szerint az elkövetkezendő négy évben négyezermilliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál. A „családbarát adóforradalomnak ” köszönhetően a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás, hiszen



a 30 év alattiak esetében egy egész évre vonatkoztatva 1,5,

a kétgyermekesek esetében 2,2,

a háromgyermekeseknél pedig 3,7 millió forint maradhat a családoknál.



Fontos tudnivalók

1. A Magyar Nemzet írása arra hvja fel a figyelmet, hogy a családi adó -és járulékkedvezmény továbbra is igénybe vehető, ha van olyan gyerek a családban, akit az anya saját háztartásában nevel és utána családi pótlék jár. Tehát a kedvezményezett eltartottnak, vagy családi kedvezmény szempontjából figyelembe vehetőnek számít.

2. Az adó- és járulékkedvezmény megosztható a házas- vagy bejegyzett élettárssal, vagy a házas- és élettárs teljes egészében igénye veheti azt. Ha nincs megosztás, akkor járulékkedvezmény vehető igénybe a háromgyerekes anya részéről.

3. Családi járulékkedvezményként érvényesíthető a családi kedvezménynek azt része, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmekből nem tudnak igénybe venni. Például: mindhárom gyerek iskolás, az anya saját gyerekei. Így rájuk egyrészt az anya adómentességet kérhet, másrészt a három gyerekre érvényes családi adókedvezmény is számítható a házastárs, bejegyzett élettárs jövedelméből. Ha ez a jövedelem kevesebb, mint a három gyerekre számított, összesen 990 ezer forint adókedvezmény, akkor az anya járulékkedvezmény formájában igényelheti a fennmaradó részt.

