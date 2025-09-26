Hidvéghi Balázs: A nemzeti konzultáció harmadik kérdése a fiatalok és édesanyák adómentességét érinti

A nemzeti konzultáción „vegyünk részt mindannyian, és tiltakozzunk az adóemelések ellen”, buzdított a részvételre Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs bejelentette a nemzeti konzultáció újabb kérdését

Hidvéghi Balázs a nemzeti konzultáció újabb kérdésével kapcsolatos videóban felidézte: a kormány az elmúlt években bevezette a 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti édesanyák adómentességét, a négy- vagy többgyermekes édesanyák esetében pedig élethosszig tartó adómentességet adott – ez év októberétől pedig már a háromgyermekes édesanyák is mentesülnek az adófizetés alól.

Január elsejétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak sem kell már adót fizetniük, 2026-tól pedig fokozatosan az összes kétgyermekes édesanya mentesülne az adófizetés alól, ami Európában példa nélküli

– emelte ki.

A parlamenti államtitkár rövid videójában arra is felhívta a figyelmet, hogy

Brüsszel szerint tévút adómentességet adni a fiataloknak és az édesanyáknak.

„Kiszivárgott adótervek szerint elvennék az édesanyák szja-mentességét és eltörölnék a 25 év alatti fiatalok adómentességét is. Ha ez így lenne, 300 ezer édesanyát és 260 ezer fiatalt hoznának hátrányos helyzetbe” – részletezte, hozzátéve, hogy a hazai ellenzék el akarja titkolni, hogy mire készül.

Hidvéghi Balázs: tiltakozzunk az adóemelések ellen!

Októberben indul a nemzeti konzultáció, vegyünk részt rajta mindannyian, és tiltakozzunk az adóemelések ellen! – foglalta össze, ezzel zárva a videót: