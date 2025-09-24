Ez lesz a nemzeti konzultáció második témája és kérdése

A családi adókedvezmények kerülnek a fókuszba az új nemzeti konzultáció második kérdésénél.
Újabb videóval jelentkezett Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán. Mint megírtuk, a politikus elárulta a hamarosan postázásra kerülő nemzeti konzultáció első kérdését: „Egyetért Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert váltsa-e fel egy magasabb kulcsú, többsávos rendszer?” Itt a folytatás!
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára leszögezte, hogy a konzultációra azért van szükség, mert Brüsszel adóemeléseket követel, a hazai ellenzék pedig kész ezeket végrehajtani, ráadásul titokban. A kiszivárgott tervek alapján a személyi jövedelemadót brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék. Ez 3,5 millió ember nettó bérét csökkentené, és átlagkeresetű munkavállalók terhei is drasztikusan nőnének. Hangsúlyozta:
egy pedagógus esetében ez évente 364 ezer, egy ápolónál 280 ezer, egy rendőrnél 154 ezer, egy katonánál 476 ezer, míg egy orvosnál több mint hárommillió forint pluszadót jelentene.
A kedd reggel közzétett videóban Hidvéghi Balázs a második témát és kérdést is elárulta. Mint mondta:
Brüsszel ellenzi a családtámogatási rendszerünket. A kiszivárgott adótervek szerint szűkíteni kellene a családi adókedvezményeket. Ráadásul ezeket a terveket el is akarják titkolni a magyar emberek elől. Ne hagyjuk, hogy átverjenek! Tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen!
A témához kapcsolódó kérdés így hangzik:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?”
A nemzeti konzultációs kérdőíveket október elején kezdik kézbesíteni.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.