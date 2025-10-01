RETRO RÁDIÓ

Koncz Zsófia bejelentette: új korszak kezdődik!

A közösségi oldalán tért ki a részletekre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 08:40
Koncz Zsófia személyi jövedelmadó adócsökkentés család édesanya

"Ma, október 1-jén új korszak kezdődik a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességével!" - újságolta el a közösségi oldalán Koncz Zsófia, családokért felelő államtitkár.

Koncz Zsófia, FB
Nagy bejelentést tett Koncz Zsófia / Fotó: Facebook videó

Az adócsökkentés akár 250 ezer háromgyermekes anyának és családjának jelent komoly anyagi segítséget. Itt nem állunk meg: 2026-ban folytatjuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját: januártól újabb 50 százalékkal emeljük a családi adókedvezményt, SZJA-mentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák SZJA-mentességét a teljes jövedelemre kiterjesztjük. Mi abban hiszünk, hogy a családok támogatása befektetés a jövőbe!

- tette hozzá a bejegyzésében Koncz Zsófia, amelyben egy videót is megosztott.

 

