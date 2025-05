Koncz Zsófia: a 2026-os költségvetés a gyermeket nevelő családok költségvetése lesz

„A 2026-os büdzsé a gyermeket nevelő családok költségvetése lesz, hiszen még soha nem kaptak olyan mértékű támogatást a magyar családok, mint amennyit jövőre fognak” – közölte Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Fotó: Koncz Zsófia Facebook-oldala

Koncz Zsófia ismertetése szerint a 2026-os költségvetésben a GDP öt százalékát fordítják családtámogatásra, így 4802 milliárd forint jut e célra. Ez ötször annyi, mint amennyi a 2010-es büdzsében szerepelt, és közel ezermilliárd forinttal több, mint amekkora forrást az idei költségvetés tartalmaz – emelte ki. Már idén elindulnak bizonyos intézkedések, hiszen a csed és a gyed már július 1-től szja-mentes lesz, míg október elsején a háromgyermekes – akár nagyszülőként dolgozó – édesanyák válnak szja-mentessé. Emellett a családi adókedvezmény összegét is megduplázzák két lépésben: július, illetve jövő január elsejétől, így jövőre már az egy gyermeket nevelők havi 20 ezer, a kétgyerekesek 80 ezer, a háromgyerekesek 200 ezer forinttal számolhatnak januártól, s idén júliustól bevezetik a csed extrát is - hívta fel a figyelmet. Jövőre a 2023 előtt született gyermeket nevelő 30 év alatti édesanyák szja-mentessége is megvalósul, valamint januártól a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, majd 2028-tól a 60 év alatti kétgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelem adót fizetniük. Ennek megfelelően 2026. január elsejétől félmillió, 2029 januárjától pedig egymillió édesanya válik szja-mentessé, az adómentességet pedig nemcsak a gyermekek 18 éves koráig, hanem élethosszig biztosítják – emelte ki. Mint mondta, az szja-mentesség a 30 év alatti, egygyermekes anyáknak havonta átlagosan 129 ezer forint pluszt jelent, a 40 év alatti kétgyerekeseknek havi 189 ezer forintot, a háromgyermekesek számára pedig 307 ezer forintot. Koncz Zsófia emlékeztetett arra, hogy a kormány által 2010-ben elindított „családbarát fordulat” részeként korábban visszavezették a – baloldali kormányok által csaknem teljesen megszüntetett – családi adókedvezmény intézményét, bevezették a gyed extrát, otthonteremtési támogatásokat indítottak, bölcsődéket, óvodákat építettek, ingyenes vagy jelképes összegű táborokat, ingyenes tankönyveket biztosítottak az szja-mentesség bevezetése mellett. Az államtitkár kitért arra is, hogy a közelmúltban újult meg a csalad.hu honlap, amelyen élethelyzeteknek megfelelően lehet keresni a mintegy harminc különféle családtámogatási forma között.