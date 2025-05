Menczer Tamás: az ukrán tagság és a brüsszeli ukránpártiság a rezsicsökkentésre a legveszélyesebb

Menczer Tamás hangsúlyozta, Brüsszel úgy akarja segíteni Ukrajnát, hogy elvágja Európát az orosz nyersanyagoktól, a földgáztól és a kőolajtól. Hozzátette, ha ez megtörténik, akkor Magyarországon „a rezsicsökkentésnek annyi”, érkezni fognak a kétszeres villanyszámlák és a négyszeres gázszámlák, előbbiért az átlagos 7 ezer forint helyett 14-15 ezer, utóbbiért 55 ezer forintot kell fizetniük a magyar embereknek.

Menczer Tamás arról beszélt a Kossuth rádióban, hogy az ukrán tagság és a brüsszeli ukránpártiság a rezsicsökkentésre a legveszélyesebb (Fotó: Marton_KOVACS)

Ez teljes mértékben szembe megy a magyar érdekkel, ezért meg kell védenünk magunkat és mindenkinek részt kell vennie a Voks 2025-ös szavazáson – fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Kifejtette, az európai és a magyar érdek, hogy az energiabiztonság és az olcsó ár érdekében minél több helyről és útvonalon tudjon az ország földgázt és kőolajat vásárolni. Az érdekünk tehát az, hogy az orosz nyersanyagokat ne kizárjuk az európai energiaellátásból, hanem behozzuk és becsatornázzuk, de most ezzel szemben cselekszik Brüsszel, Manfred Weber és Ursula von der Leyen vezetésével. Hozzátette, az ukrán EU-csatlakozás és a brüsszeli ukránpárti politika egyik legnagyobb kockázata az, hogy Magyarországon eltörölnék a rezsicsökkentést, amelyet a magyar kormány meg akar védeni. Menczer Tamás a műsorban abszurdnak nevezte, hogy az Európai Unió vezetői nem a közösségért dolgoznak, nem a „klubban” már bent lévő tagok érdekei szerint cselekszenek, hanem egy olyan országot képviselnek, amely nem része a közösségnek. Ezt azért teszik, hogy „a saját feneküket mentsék”, mivel ha béke lenne, amiért Donald Trump amerikai elnök dolgozik, akkor a brüsszeli vezetőknek el kellene számolniuk a rossz háborús és szankciós döntésekkel, az Ukrajnának adott 150 milliárd euró sorsával, valamint vállalniuk kellene a politikai felelősséget és le kellene mondaniuk, amit nyilván nem akarnak – fogalmazott. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója jelezte, a háború eddig – az óvatos becslések szerint – két és félmillió forintba került minden magyar családnak, a háború folytatása Ukrajna uniós csatlakozásával együtt pedig további milliókba kerülne minden magyar családnak. „Ezért mondjuk mi azt, hogy mondjunk nemet Ukrajna uniós tagságára és erre most a Voks 2025 ad lehetőséget” – tette hozzá. Menczer Tamás a szavazók által meg nem kapott szavazólapok ügyére utalva azt mondta, az érintettek a 1818-as telefonszámon és [email protected] e-mail címen jelezhetik ezzel kapcsolatos észrevételeiket. „Nagyon bízom benne, hogy a jelzéseknek megfelelően a kormányzat olyan döntést fog hozni, amely ezt a problémát mindenki számára orvosolni fogja, és abban is bízom, hogy ez záros határidőn belül meg fog történni” – hangoztatta. A kormánypárti politikus az ukrán titkosszolgálati akciók kapcsán feltett műsorvezetői kérdésre elmondta, annak az a célja, hogy a magyarok támogassák Ukrajna uniós tagságát, vagy legalábbis semmiképpen se mondjanak egyértelmű nemet Ukrajna uniós tagságára. Ezzel kapcsolatban „világos az összejátszás az ukrán titkosszolgálat és a Tisza Párt” között fűzte hozzá.