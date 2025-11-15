- Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"
- "A holnapi meccs jellempróba lesz!" - Ezt üzente Orbán Viktor Szoboszlaiéknak
- Orbán Viktor az első Háborúellenes Gyűlésen: ,,A legszörnyűbb katasztrófa elhárításán dolgozunk!"
- Ezért jött el az első Háborúellenes Gyűlésre Rába Tímea - nem finomkodott
Ezek voltak a Háborúellenes Gyűlés legfontosabb pillanatai - Galéria
A program zenei újdonságot is kínált: Radics Gigi és Curtis az október 23-ai fellépés után ismét közösen álltak színpadra. Nézd vissza az első Háborúellenes Gyűlést képekben!
November 15-én Győrben tartották az első Háborúellenes Gyűlést. A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és azok, akik a békés többséggel érkeztek, többek között Szabó Zsófival, Görbicz Anitával, Nemcsák Károllyal, Nacsa Olivérrel és Rákay Philippel is találkozhattak.
Sztárként fogadták Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktort álló taps és hosszan tartó éljenzés fogadta Győrben. A miniszterelnök panelbeszélgetésen vett részt a Háborúellenes Gyűlésen, ahol Váczi Gergő kérdezte.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre