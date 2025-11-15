Ezek voltak a Háborúellenes Gyűlés legfontosabb pillanatai - Galéria

November 15-én Győrben tartották az első Háborúellenes Gyűlést. A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és azok, akik a békés többséggel érkeztek, többek között Szabó Zsófival, Görbicz Anitával, Nemcsák Károllyal, Nacsa Olivérrel és Rákay Philippel is találkozhattak.

Nézd vissza az első Háborúellenes Gyűlést képekben!Fotó: MW

Sztárként fogadták Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktort álló taps és hosszan tartó éljenzés fogadta Győrben. A miniszterelnök panelbeszélgetésen vett részt a Háborúellenes Gyűlésen, ahol Váczi Gergő kérdezte.