RETRO RÁDIÓ

Ezek voltak a Háborúellenes Gyűlés legfontosabb pillanatai - Galéria

A program zenei újdonságot is kínált: Radics Gigi és Curtis az október 23-ai fellépés után ismét közösen álltak színpadra. Nézd vissza az első Háborúellenes Gyűlést képekben!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 13:53
Háborúellenes Gyűlés Szijjártó Péter Orbán Viktor

November 15-én Győrben tartották az első Háborúellenes Gyűlést. A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és azok, akik a békés többséggel érkeztek, többek között Szabó Zsófival, Görbicz Anitával, Nemcsák Károllyal, Nacsa Olivérrel és Rákay Philippel is találkozhattak. 

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. orán viktor
Nézd vissza az első Háborúellenes Gyűlést képekben!Fotó: MW

Sztárként fogadták Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktort álló taps és hosszan tartó éljenzés fogadta Győrben. A miniszterelnök panelbeszélgetésen vett részt a Háborúellenes Gyűlésen, ahol Váczi Gergő kérdezte.

Ilyen volt az első Háborúellenes Gyűlés!

fotóma, 13:46Fotók: MW

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu