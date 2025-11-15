- Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"
Orbán Viktor az első Háborúellenes Gyűlésen: ,,A legszörnyűbb katasztrófa elhárításán dolgozunk!"
Orbán Viktor is felszólalt a győri események. Az első Háborúellenes Gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.
Orbán Viktort álló taps és hosszan tartó ováció fogadta Győrben. A miniszterelnök panelbeszélgetésen vett részt a Háborúellenes Gyűlésen, ahol Váczi Gergő kérdezte.
Orbán Viktor a beszélgetés elején jelezte, hogy továbbra sem ad külön interjút olyan médiumoknak, amelyek szerinte külföldi befolyás alatt állnak, noha ezek a szerkesztőségek a győri eseményen is jelen vannak. Úgy fogalmazott: rendben van, hogy ott vannak, de attól tart, ismét olyasmikről fognak beszámolni, amelyek meg sem történtek.
Szükség van a Háborúellenes Gyűlésre
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. Orbán Viktor kiemelte, hogy a békére való felhívás „egyáltalán nem jelenti mások kirekesztését”.
Háborúellenes gyűlést akkor kell tartani, ha veszély van. Jelentem, Európában háborús veszély van. Európa a háború küszöbén áll
– mondta. Hozzátette, hogy a kontinens történelmi tapasztalatai alapján jól látható, milyen folyamatok vezetnek háborúhoz, és a mostani helyzet ezekre emlékeztet.
Az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokról szólva rámutatott:
„az az álláspont, amit a magyar kormány képvisel, a magyar emberek érdekein alapul, nem érdekel, hogy mi a többi ország álláspontja.”
A miniszterelnök az ukrajnai korrupciós ügyeket lényegesnek nevezte, de szerinte ezek másodlagosak az Oroszország és Ukrajna közötti háború és annak magyarországi hatásai mellett. Úgy fogalmazott, Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez, de önmagában nem képes békét létrehozni. A döntő kérdés szerinte az, hogy ha Európát nem lehet meggyőzni, akkor Magyarország ki tud-e maradni a konfliktusból.
Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez, de az, hogy mi békét tudunk teremteni, az nem lehetséges. Fontos kérdés, hogy amennyiben az európaiakat nem tudjuk meggyőzni, ki tudunk-e maradni a háborúból
– mondta. Kiemelte, hogy ebben annak is szerepe van, milyen vezetés áll az ország élén, és mennyire szuverén a döntéshozatal.
A 2010 óta hozott döntéseink azt a célt is szolgálták, hogy szükség esetén kimaradjunk a háborúból
– tette hozzá. Szerinte a háborúzó felek jelenleg nem törekednek békére. Felidézte, hogy tavaly mindkét fél vezetőjével tárgyalt: Zelenszkijt két órán keresztül igyekezett meggyőzni arról, hogy az idő nem neki dolgozik, és hogy használja fel őt a béke előmozdítására. Ez még az amerikai választások előtt történt, és akkor azt is jelezte, hogy Trump győzelme esetén az USA kivonulhat mögülük.
Orbán Viktor úgy látja, Ukrajnát könnyebb lenne a béke irányába terelni, mivel szerinte elveszítette szuverenitását, és a nyugati országok tartják fenn. A háború kitörése után röviddel volt egy félre vonult béketárgyalás az ukránok és az oroszok között: az orosz fél két megye átadását és a NATO-tagság feladását kérte a békéért cserébe. A miniszterelnök állítja, látta a tárgyalási dokumentumot. Angolszász nyomásra az ukránok ezt elutasították, mire az oroszok négy megye bekebelezését jelentették be, amit azóta végre is hajtottak egy megye 22 százalékát leszámítva. Szerinte Moszkva nem fog visszalépni, és az idő is nekik kedvez.
A háborúpárti erőkkel kapcsolatban megemlítette, hogy Csehországban is változás várható.
Babis korábban pénzügyminiszter volt, így biztos vagyok benne, hogy nem fognak támogatni semmit, ami pénzbe kerül nekik
– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, hogy Andrej Babis csatlakozásával újabb szereplő erősíti a háborúellenes tábort.
A miniszterelnök az amerikai védőpajzs kapcsán arról beszélt, hogy Magyarországnak azért kell ilyen eszközben gondolkodnia, mert a történelem rossz pályára kényszerítette: az első világháború elvesztésével és Trianonnal egy működésképtelen ország jött létre.
Elvették az olajmezőket, bányáinkat, erdeinket. Magyarországnak meg kellett volna halnia
– fogalmazott. Szerinte az országnak úgy kell fejlődnie, hogy közben hiányoznak a növekedéshez szükséges alapvető erőforrások, ezért Magyarországnak mindig is szüksége volt, van és lesz pénzügyi védőpajzsra.
Úgy fogalmazott, jelenleg nincs szükség erre a pajzsra, de a jövőben szükség lehet rá. Hozzátette, Magyarország más irányokban is kiépített már védőmechanizmusokat, ám az amerikai a legerősebb.
Az amerikai energiaügyi megállapodásról Orbán Viktor elmondta: a tárgyalásokon sikerült meggyőznie Donald Trumpot arról, hogy az újabb szankciók a magyarokat sújtanák. A megállapodás időtartamáról így fogalmazott:
„ez az eredmény addig van így, amíg az elnök úgy akarja, tehát az ideje korlátlan.”
A migráció kapcsán kijelentette, abból nem lehet kimaradni, ott védekezni kell. Úgy fogalmazott, hogy a modern világban az egyik legnagyobb kiváltság magyarnak születni: aki nem beszél magyarul, nem érzi, mit jelent ez a nyelv és a mögötte álló kultúra. Magyarország szerinte idegen népek között fennmaradó, törzsi eredetű közösség, amely a saját történelmi élményeiből építkezik. A nemzet fogalma a magyar nyelvben más jelentést hordoz, mint sok nyugati országban.
Kijelentette, hogy a háború ellen harcolni kell, mert az elpusztít, a migráció pedig átalakít: „nem leszünk többé magyarok”, legfeljebb névleg. Úgy látja, nincs olyan európai ország, amely a migrációtól boldogabb lett volna. A homogenitást értéknek tartja, szerinte Brüsszel viszont hátrányként kezeli, ezért próbálja „kicserélni a lakosságot”.
Újságírói kérdésre válaszolva közölte: a fiatalokkal beszélni kell, mert ők a mi gyerekeink. A feladat szerinte az, hogy szülőként számot vessünk, jól végeztük-e a dolgunkat. Úgy véli, a többség ugyanarra a következtetésre jut majd, mint az idősebb nemzedék. A magyarságból következnek bizonyos szabályok, és ezeket be kell tartani.
A holnapi válogatott mérkőzésről azt mondta, nem egyszerű találkozó lesz, hanem jellempróba.
A teljes videót itt nézhető vissza:
