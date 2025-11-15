Orbán Viktor az első Háborúellenes Gyűlésen: ,,A legszörnyűbb katasztrófa elhárításán dolgozunk!"

Orbán Viktort álló taps és hosszan tartó ováció fogadta Győrben. A miniszterelnök panelbeszélgetésen vett részt a Háborúellenes Gyűlésen, ahol Váczi Gergő kérdezte.

Orbán Viktor az első Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktor a beszélgetés elején jelezte, hogy továbbra sem ad külön interjút olyan médiumoknak, amelyek szerinte külföldi befolyás alatt állnak, noha ezek a szerkesztőségek a győri eseményen is jelen vannak. Úgy fogalmazott: rendben van, hogy ott vannak, de attól tart, ismét olyasmikről fognak beszámolni, amelyek meg sem történtek.

Szükség van a Háborúellenes Gyűlésre

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. Orbán Viktor kiemelte, hogy a békére való felhívás „egyáltalán nem jelenti mások kirekesztését”.

Háborúellenes gyűlést akkor kell tartani, ha veszély van. Jelentem, Európában háborús veszély van. Európa a háború küszöbén áll

– mondta. Hozzátette, hogy a kontinens történelmi tapasztalatai alapján jól látható, milyen folyamatok vezetnek háborúhoz, és a mostani helyzet ezekre emlékeztet.

Az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokról szólva rámutatott:

„az az álláspont, amit a magyar kormány képvisel, a magyar emberek érdekein alapul, nem érdekel, hogy mi a többi ország álláspontja.”

A miniszterelnök az ukrajnai korrupciós ügyeket lényegesnek nevezte, de szerinte ezek másodlagosak az Oroszország és Ukrajna közötti háború és annak magyarországi hatásai mellett. Úgy fogalmazott, Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez, de önmagában nem képes békét létrehozni. A döntő kérdés szerinte az, hogy ha Európát nem lehet meggyőzni, akkor Magyarország ki tud-e maradni a konfliktusból.

Fotó: Mediaworks

Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez, de az, hogy mi békét tudunk teremteni, az nem lehetséges. Fontos kérdés, hogy amennyiben az európaiakat nem tudjuk meggyőzni, ki tudunk-e maradni a háborúból

– mondta. Kiemelte, hogy ebben annak is szerepe van, milyen vezetés áll az ország élén, és mennyire szuverén a döntéshozatal.

A 2010 óta hozott döntéseink azt a célt is szolgálták, hogy szükség esetén kimaradjunk a háborúból

– tette hozzá. Szerinte a háborúzó felek jelenleg nem törekednek békére. Felidézte, hogy tavaly mindkét fél vezetőjével tárgyalt: Zelenszkijt két órán keresztül igyekezett meggyőzni arról, hogy az idő nem neki dolgozik, és hogy használja fel őt a béke előmozdítására. Ez még az amerikai választások előtt történt, és akkor azt is jelezte, hogy Trump győzelme esetén az USA kivonulhat mögülük.