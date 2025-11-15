RETRO RÁDIÓ

Szijjártó Péter a Háborúellenes Gyűlésen: a bolygónk elpusztításával fenyeget a 3. világháború

Orbán Viktor és Szijjártó Péter is felszólalt a rendezvényen. A külgazdasági és külügyminiszter a győri Háborúellenes Gyűlésen elmondta: a válságok korában élünk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 12:33
Háborúellenes Gyűlés Szijjártó Péter győr Orbán Viktor

A szervezők közlése alapján az első Digitális Polgári Körök országos rendezvény egyértelművé tette, hogy a közösség jelentős mozgósító potenciállal rendelkezik. A szeptemberi találkozó eredményei miatt az alapítók úgy döntöttek, elindítják a DPK országos körútját, amelynek célja, hogy minél több helyen személyes kapcsolatot teremtsenek azokkal, akik aktívan hozzájárulnának az ország ügyeihez. Ezért indult útjára az első Háborúellenes Gyűlés, melynek november 15-én Győr adott otthon.

Szijjártó Péter is felszólalt a győri Háborúellenes Gyűlésen
Szijjártó Péter is felszólalt a győri Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

A tárcavezető szerint egymást követik a válságok: közel négy éve háború zajlik a szomszédban, több mint egy évtizede illegális bevándorlók ostromolják a határt, és közben olyan ideológiák bukkantak fel, amelyek az apa szerepét nőként, az anyáét férfiként definiálják. Úgy fogalmazott, Brüsszel a konfliktus eszkalálódását akarja, és nem érdekli a tragédiák sora.

Szijjártó Péter álláspontja szerint Brüsszel háborúba sodorná Magyarországot és beáramoltatná az illegális migrációt, amit a magyar kormány nem engedhet meg. Szerinte csak Orbán Viktor képes megállítani az országot fenyegető veszélyeket, és a gyermekeket is kizárólag a jelenlegi kabinet tudja megóvni a woke ideológiától.

A győri Háborúellenes Gyűlést itt tudod visszanézni:

www.youtube.com

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu