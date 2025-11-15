- Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"
Szijjártó Péter a Háborúellenes Gyűlésen: a bolygónk elpusztításával fenyeget a 3. világháború
Orbán Viktor és Szijjártó Péter is felszólalt a rendezvényen. A külgazdasági és külügyminiszter a győri Háborúellenes Gyűlésen elmondta: a válságok korában élünk.
A szervezők közlése alapján az első Digitális Polgári Körök országos rendezvény egyértelművé tette, hogy a közösség jelentős mozgósító potenciállal rendelkezik. A szeptemberi találkozó eredményei miatt az alapítók úgy döntöttek, elindítják a DPK országos körútját, amelynek célja, hogy minél több helyen személyes kapcsolatot teremtsenek azokkal, akik aktívan hozzájárulnának az ország ügyeihez. Ezért indult útjára az első Háborúellenes Gyűlés, melynek november 15-én Győr adott otthon.
A tárcavezető szerint egymást követik a válságok: közel négy éve háború zajlik a szomszédban, több mint egy évtizede illegális bevándorlók ostromolják a határt, és közben olyan ideológiák bukkantak fel, amelyek az apa szerepét nőként, az anyáét férfiként definiálják. Úgy fogalmazott, Brüsszel a konfliktus eszkalálódását akarja, és nem érdekli a tragédiák sora.
Szijjártó Péter álláspontja szerint Brüsszel háborúba sodorná Magyarországot és beáramoltatná az illegális migrációt, amit a magyar kormány nem engedhet meg. Szerinte csak Orbán Viktor képes megállítani az országot fenyegető veszélyeket, és a gyermekeket is kizárólag a jelenlegi kabinet tudja megóvni a woke ideológiától.
A győri Háborúellenes Gyűlést itt tudod visszanézni:
