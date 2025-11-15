"Budapest az egyetlen helyszín a Földön, amely a háború lezárásához alkalmas hely" – Békés Márton az első Háborúellenes Gyűlésen

Nagy tömeg érkezett a győri Háborúellenes Gyűlésre, ahol Békés Márton történész-politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója és a Kommentár főszerkesztője is felszólalt. Szó esett Szabó Zsófi figyelemfelkeltő pulóveréről, valamint a Trump–Orbán találkozó jelentőségéről is - írja a Ripost.

Békés Márton az első Háborúellenes Gyűlésen; "Magyarország szemmagasságban tárgyal a nagyhatalmakkal" Fotó: HírTV / YouTube

"Magyarország ázsiója az elmúlt egy hétben kilőtt, ugyanilyen magasan fog maradni" – Békés Márton az első Háborúellenes Gyűlésen

Az első Háborúellenes Gyűlés teltházas volt, több jobboldali véleményvezér is megszólalt a rendezvényen. Békés Márton a Trump-Orbán csúcstalálkozóról úgy fogalmazott, hogy a világ legerősebb nagyhatalmának elnöke és a tízmilliós Magyarország kormányfője egyenlő felekként találkoztak egymással. Kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök több ponton is eltért a megszokott diplomáciai gesztusoktól; a miniszterelnök elé sietett, mellé ült. Ilyen megtiszteltetésben nem szoktak részesülni, ebből is látszik, hogy milyen a kapcsolat a két vezető között.

Békés Márton úgy fogalmazott, hogy a békepárti tábort Európában egyedül képviselő Magyarország hangja jelentősen megmélyült. Kitért arra is, hogy nem igaz az az állítás, miszerint nincs tervben a budapesti békecsúcs, mert nagyon is tervben van.

Orbán Viktor láthatóan szemmagasságban tárgyal a világvezető hatalmakkal; a kínai elnök, Törökország, olajmonarchiák, Oroszország vezetőivel. Budapest az egyetlen helyszín a földön, amely a háború lezárásához alkalmas hely. Elfogulatlan, de ugyanakkor a háború lezárását akarja.

A szakértő szerint Magyarország ázsiója az elmúlt egy hétben kilőtt, várhatóan ugyanilyen magasan fog maradni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a boldog békeidő kifejezés most egy kiemelkedően megbecsülendő jelenség, amely szoros összefüggésben van a jelenlegi békepárti kormányzással.

Most a boldog békeidőkben élünk. Becsüljük meg, ne menjünk vissza háborúba. Ezért kell Orbán Viktorra szavazni és győzni fogunk.

– zárta gondolatait Békés Márton.