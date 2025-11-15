Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsiban tűnt fel a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó

A győri Háborúellenes Gyűlésen Szabó Zsófi egy olyan pulóvert viselt, amely az elmúlt napok legkeresettebb hazai darabjává vált. A felsőn az a vázlat látható, amelyet Orbán Viktor Rónai Egon ATV-s beszélgetése közben rajzolt, majd élő adásban fel is mutatott. A gyorsan mémmé váló firka rövid idő alatt akkora érdeklődést generált, hogy végül mintaként rákerült egy pulóverre, amelyet a rajongók már napok óta előrendelhetnek - írja a Bors.

Szabó Zsófi Orbán Viktor firkáját ábrázoló pulóerben jelent meg a Háborúellenes Gyűlésen

Szabó Zsófit sem kerülte el az új divatőrület

A győri eseményen kevesen számíthattak rá, hogy a rajz körüli felhajtás a színpadon is megjelenik. Amint Szabó Zsófi Rákay Philip mellett belépett a firkás pulcsiban, a közönség azonnal felismerte az Orbán-rajzos darabot, amely napok óta külön életet él.

Popkulturális jelenség lett a firkából

Szabó Zsófi megjelenése jól mutatja, milyen gyorsan lesz egy tévés mozzanatból popkulturális motívum. Orbán Viktor korábbi, „nem egyszerű firkaként”, hanem sajátos jelrendszerként emlegetett rajza időközben mémmé vált, majd divattá lépett elő. A műsorvezető pedig ezzel a pulóverrel egyszerre visel egy aktuális közéleti szimbólumot és jelez kapcsolódást ahhoz a közeghez, amely köré a jelenség szerveződött.