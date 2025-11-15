RETRO RÁDIÓ

Elképesztő! A Britain’s Got Talent egykori győztes csapata nyitotta a Háborúellenes Gyűlést

Nem mindennapi szenzációval készültek. Az Attraction Látványszínház örömmel fogadta el a Háborúellenes Gyűlés felkérését.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 11:35
Háborúellenes Gyűlés győr Britain's Got Talent

A Háborúellenes Gyűlés győri rendezvényén az Attraction Látványszínház lép színpadra. A Britain’s Got Talent korábbi győztesei elfogadták a felkérést, így a résztvevők világhírű magyar árnyéktáncos előadást láthatnak. A társulat 2004-ben alakult Szűcs Zoltán vezetésével, és azóta olyan műfajt teremtett, amelyben a táncosok saját testükből formálnak képeket, jeleneteket és történeteket. A fény és árnyék használata, a drámai zene és a mozdulatok precizitása együtt olyan hatást kelt, mintha a közönség egy élő, mozgó festményt nézne. Szűcs Zoltán személyesen is jelen lesz a rendezvényen – írja a Bors.

Az Attraction világszerte nagy attrakcióvá nőtte ki magát, ezúttal az első Háborúellenes Gyűlés színpadán bizonyítanak
Az Attraction világszerte nagy attrakcióvá nőtte ki magát, ezúttal az első Háborúellenes Gyűlés színpadán bizonyítanak (Fotó: Mediaworks archív)

Az Attraction 2013-ban érte el nemzetközi áttörését, amikor első külföldi produkcióként megnyerte a Britain’s Got Talentet. A döntőben előadott, háború miatt szétszakadó családról szóló történetük világszerte milliókat hatott meg, a zsűrit és a közönséget egyaránt. A győzelem után Amerikától Mexikón és Dubajon át Kínáig és számos európai országig léptek fel, mindenhol komoly rajongótáborra szert téve.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.
Fotó: MW

A társulat több táncműfajt ötvöz: kortárs táncosok, hiphoposok, breakesek és klasszikus táncosok dolgoznak együtt. Előadásaik beszéd nélkül közvetítenek mély emberi történeteket. A béke, az összetartozás, a veszteség és a remény témái gyakran jelennek meg a munkáikban, ezért különösen hangsúlyos, hogy a Háborúellenes Gyűlésen is fellépnek.

A Háborúellenes Gyűlés egyik nagy dobása

A győri közönség így nem csupán egy demonstráció része lesz, hanem egy érzelmi utazásé is. Az Attraction fellépése az esemény egyik kiemelt pontjának ígérkezik, művészi kiállásként a béke mellett, amelyet egyszerre lehet csodálattal nézni és mélyen átélni.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu