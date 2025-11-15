- Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsiban tűnt fel a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
- Elképesztő! A Britain’s Got Talent egykori győztes csapata nyitotta a Háborúellenes Gyűlést
- Háborúellenes Gyűlés Győrben: "Kinek hiányzik, hogy a gyerekeit elvigyék katonának?"
- Hatalmas siker az Orbán-firkás pulcsi
Orbán Viktor megérezett a Háborúellenes Gyűlésre - rögtön lerohanták (Videó)
Frappáns választ adott a miniszterelnök.
Az első Háborúellenes Gyűlésen az Orbán-firkás pulóvert és pólókat személyesen is meg lehetett venni. Ezek mellett még Pride of Hungary pulóvereknek is hatalmas sikere van - többek között Szabó Zsófi, a november 15-ei rendezvény műsorvezetője is ebben jelent meg a színpadon.
Orbán Viktor megérkezésekor rögtön meg is kapta a kérdést: ,,Számított rá, hogy divatdiktátor lesz?"
Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember
- felelte mosolyogva a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre