Orbán Viktor megérezett a Háborúellenes Gyűlésre - rögtön lerohanták (Videó)

Frappáns választ adott a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 11:29
Háborúellenes Gyűlés győr Orbán Viktor

Az első Háborúellenes Gyűlésen az Orbán-firkás pulóvert és pólókat személyesen is meg lehetett venni. Ezek mellett még Pride of Hungary pulóvereknek is hatalmas sikere van - többek között Szabó Zsófi, a november 15-ei rendezvény műsorvezetője is ebben jelent meg a színpadon. 

Az első Háborúellenes Gyűlésen az Orbán-firkás pulóvert és pólókat személyesen is meg lehetett venni
Az első Háborúellenes Gyűlésen az Orbán-firkás pulóvert és pólókat személyesen is meg lehetett venni Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor megérkezésekor rögtön meg is kapta a kérdést: ,,Számított rá, hogy divatdiktátor lesz?"

Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember

- felelte mosolyogva a kormányfő.

 

 

