Orbán Viktor megérezett a Háborúellenes Gyűlésre - rögtön lerohanták (Videó)

Az első Háborúellenes Gyűlésen az Orbán-firkás pulóvert és pólókat személyesen is meg lehetett venni. Ezek mellett még Pride of Hungary pulóvereknek is hatalmas sikere van - többek között Szabó Zsófi, a november 15-ei rendezvény műsorvezetője is ebben jelent meg a színpadon.

Orbán Viktor megérkezésekor rögtön meg is kapta a kérdést: ,,Számított rá, hogy divatdiktátor lesz?"

Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember

- felelte mosolyogva a kormányfő.