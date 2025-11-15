Itt nézheted meg az első Háborúellenes Gyűlést - Videó!

- Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsiban tűnt fel a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
Hatalmas tömeg gyűlt össze az első Háborúellenes Gyűlés Győrben.
Ma lesz az első Háborúellenes Gyűlés Győrben. A rendezvény online és a Hír TV-n is követhető lesz élőben, ahol felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter is. Győr utcáin máris hatalmas tömeg gyűlt össze az esemény miatt.
Hamarosan kezdünk. 11:00-től élőben a Facebookon!
- írja a kormányfő legfrissebb Facebook bejegyzésében.
