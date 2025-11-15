RETRO RÁDIÓ

Itt nézheted meg az első Háborúellenes Gyűlést - Videó!

Hatalmas tömeg gyűlt össze az első Háborúellenes Gyűlés Győrben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 10:43
Háborúellenes Gyűlés Szijjártó Péter Orbán Viktor

Ma lesz az első Háborúellenes Gyűlés Győrben. A rendezvény online és a Hír TV-n is követhető lesz élőben, ahol felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter is. Győr utcáin máris hatalmas tömeg gyűlt össze az esemény miatt.

Ma lesz az első Háborúellenes Gyűlés Győrben
Ma lesz az első Háborúellenes Gyűlés Győrben Fotó: metropol

Hamarosan kezdünk. 11:00-től élőben a Facebookon!

- írja a kormányfő legfrissebb Facebook bejegyzésében.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu