Háborúellenes Gyűlés: gyűlik a tömeg, megérkeztek az első fotók is

Orbán Viktor és Szijjártó Péter mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai feltűnnek. Győrben tartják meg az első Háborúellenes Gyűlést.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 10:25
Módosítva: 2025.11.15. 10:25
A Háborúellenes Gyűlésen (HEGY) Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal november 15-én.  

A Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor is felszólal
A Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor is felszólal Fotó: olvasói

Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon. A különbséget zongorázni lehet. Most még. De a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik “mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt”. Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!

- írta szombat reggel az eseményről Orbán Viktor.

 

