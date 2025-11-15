- Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsiban tűnt fel a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
- Elképesztő! A Britain’s Got Talent egykori győztes csapata nyitotta a Háborúellenes Gyűlést
- Orbán Viktor megérezett a Háborúellenes Gyűlésre - rögtön lerohanták (Videó)
- Háborúellenes Gyűlés Győrben: "Kinek hiányzik, hogy a gyerekeit elvigyék katonának?"
Háborúellenes Gyűlés: gyűlik a tömeg, megérkeztek az első fotók is
Orbán Viktor és Szijjártó Péter mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai feltűnnek. Győrben tartják meg az első Háborúellenes Gyűlést.
A Háborúellenes Gyűlésen (HEGY) Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal november 15-én.
Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon. A különbséget zongorázni lehet. Most még. De a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik “mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt”. Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!
- írta szombat reggel az eseményről Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre