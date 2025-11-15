Háborúellenes Gyűlés: gyűlik a tömeg, megérkeztek az első fotók is

Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon. A különbséget zongorázni lehet. Most még. De a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik “mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt”. Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!