Itt vannak az első fotók az első Háborúellenes Gyűlésről!
Orbán Viktor máris közzétette a fotókat.
Győr! 11:00-kor kezdünk! Kövessétek élőben az első Háborúellenes Gyűlést itt, a Facebookon! - írja Orbán Viktor Facebook bejegyzésében.
Háborúellenes gyűlés
