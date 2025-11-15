- Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsiban tűnt fel a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
Ma lesz az első Háborúellenes gyűlés - Orbán Viktortól is lehet kérdezni
Itt lehet feltenni a kérdéseket.
A Háborúellenes gyűlés november 15-én telt házas rendezvénnyé vált Győrben. A felszólalók közt lesz Orbán Viktor is. A miniszterelnök legfrissebb videójában bejelentette, hogy kérdezni is lehet tőle a Facebookon vagy TikTokon.
Ma, Győr, Háborúellenes gyűlés. Köszönöm, hogy ott lehetek. Kérdezni is lehet. Facebookon és TikTokon is. Használják, használjátok
