Ma lesz az első Háborúellenes gyűlés - Orbán Viktortól is lehet kérdezni

A Háborúellenes gyűlés november 15-én telt házas rendezvénnyé vált Győrben. A felszólalók közt lesz Orbán Viktor is. A miniszterelnök legfrissebb videójában bejelentette, hogy kérdezni is lehet tőle a Facebookon vagy TikTokon.

Orbán Viktortól is lehet kérdezni Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI