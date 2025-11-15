RETRO RÁDIÓ

Ma lesz az első Háborúellenes gyűlés - Orbán Viktortól is lehet kérdezni

Itt lehet feltenni a kérdéseket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 08:24
Módosítva: 2025.11.15. 10:16
Orbán Viktor győr Háborúellenes Gyűlés

A Háborúellenes gyűlés november 15-én telt házas rendezvénnyé vált Győrben. A felszólalók közt lesz Orbán Viktor is. A miniszterelnök legfrissebb videójában bejelentette, hogy kérdezni is lehet tőle a Facebookon vagy TikTokon.

Orbán Viktortól is lehet kérdezni
Orbán Viktortól is lehet kérdezni Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Ma, Győr, Háborúellenes gyűlés. Köszönöm, hogy ott lehetek. Kérdezni is lehet. Facebookon és TikTokon is. Használják, használjátok

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu