"Közösen mondunk nemet a háborúra!"

Teltházas rendezvénnyé vált a győri esemény. A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése november 15-én kerül megrendezésre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 11:27
Orbán Viktor Szijjártó Péter Nemcsák Károly szabó zsófi

A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése november 15-én teltházas rendezvénnyé vált Győrben. A szervezők a korlátozott férőhelyek miatt kizárólag regisztrált tagokat engednek be.

A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Nemcsák Károly is részt vesz
A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Nemcsák Károly is részt vesz Fotó: Máté Krisztián

A program a szervezet első országos találkozójának sikerére épül, ezúttal kifejezetten a béke melletti kiállásra fókuszálva. 

A Digitális Polgári Körök első országos találkozójának sikere után most a békéért gyűlünk össze. November 15-én Győrben találkozunk, ahol közösen mondunk nemet a háborúra! 

A résztvevők beszédeket, zenei produkciókat és tematikus gondolatébresztő blokkokat kapnak.

A fellépők listája egyértelműen jelzi az esemény politikai és kulturális súlyát. Színpadra lép:

  • Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
  • Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter
  • Rákay Philip, producer
  • Szabó Zsófi, színésznő és műsorvezető
  • Nagy Tímea, olimpiai bajnok párbajtőrvívó
  • Békés Márton, történész-politológus
  • Nacsa Olivér, humorista
  • Schmittné Makray Katalin, olimpiai ezüstérmes tornásznő
  • Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész
  • Görbicz Anita, 233-szoros válogatott kézilabdázó

 

A rendezvény ingyenes, de kizárólag tagoknak szól, így a részvétel nem nyilvános. 

 

