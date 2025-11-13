A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése november 15-én teltházas rendezvénnyé vált Győrben. A szervezők a korlátozott férőhelyek miatt kizárólag regisztrált tagokat engednek be.

A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Nemcsák Károly is részt vesz Fotó: Máté Krisztián

A program a szervezet első országos találkozójának sikerére épül, ezúttal kifejezetten a béke melletti kiállásra fókuszálva.

A Digitális Polgári Körök első országos találkozójának sikere után most a békéért gyűlünk össze. November 15-én Győrben találkozunk, ahol közösen mondunk nemet a háborúra!

A résztvevők beszédeket, zenei produkciókat és tematikus gondolatébresztő blokkokat kapnak.

A fellépők listája egyértelműen jelzi az esemény politikai és kulturális súlyát. Színpadra lép:

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter

Rákay Philip, producer

Szabó Zsófi, színésznő és műsorvezető

Nagy Tímea, olimpiai bajnok párbajtőrvívó

Békés Márton, történész-politológus

Nacsa Olivér, humorista

Schmittné Makray Katalin, olimpiai ezüstérmes tornásznő

Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész

Görbicz Anita, 233-szoros válogatott kézilabdázó

A rendezvény ingyenes, de kizárólag tagoknak szól, így a részvétel nem nyilvános.