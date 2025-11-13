"Közösen mondunk nemet a háborúra!"
Teltházas rendezvénnyé vált a győri esemény. A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése november 15-én kerül megrendezésre.
A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése november 15-én teltházas rendezvénnyé vált Győrben. A szervezők a korlátozott férőhelyek miatt kizárólag regisztrált tagokat engednek be.
A program a szervezet első országos találkozójának sikerére épül, ezúttal kifejezetten a béke melletti kiállásra fókuszálva.
A Digitális Polgári Körök első országos találkozójának sikere után most a békéért gyűlünk össze. November 15-én Győrben találkozunk, ahol közösen mondunk nemet a háborúra!
A résztvevők beszédeket, zenei produkciókat és tematikus gondolatébresztő blokkokat kapnak.
A fellépők listája egyértelműen jelzi az esemény politikai és kulturális súlyát. Színpadra lép:
- Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
- Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter
- Rákay Philip, producer
- Szabó Zsófi, színésznő és műsorvezető
- Nagy Tímea, olimpiai bajnok párbajtőrvívó
- Békés Márton, történész-politológus
- Nacsa Olivér, humorista
- Schmittné Makray Katalin, olimpiai ezüstérmes tornásznő
- Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész
- Görbicz Anita, 233-szoros válogatott kézilabdázó
A rendezvény ingyenes, de kizárólag tagoknak szól, így a részvétel nem nyilvános.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre