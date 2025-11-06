'Nem a mi háborúnk' – országos szórólapkampányba kezd a Fidelitas

A Fidelitas petíciót indított 'Nem a mi háborúnk' címmel, amellyel az egész Európát belengő háborús láz ellen hívja a magyar fiatalokat. A Tisza Párt háborút sürgető álláspontja elleni kiáltvány lehet ez a petíció, amit már több ezren aláírtak. A Fidelitas most országos szórólapkampányba kezdett, hogy minden magyar állampolgárhoz eljusson az üzenet; nem kérünk Ukrajna háborújából.

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. Fotó: Gáll Regina / Metropol

A Fidelitas tagjai kiállnak a magyar fiatalokért, a békéért, és hogy Magyarország a biztonság szigete maradjon Európában

A Tisza testvérpártja által kormányzott Horvátországban már bevezessék a kötelező sorkatonaságot. Magyarországon is ehhez hasonlóra készülnek; a Tisza Párt bukott vezérkari főnöke, Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan kijelentette, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kéne állítani. Ráadásul Brüsszelben Ukrajna felfegyverkezését épp Magyar Péter terjesztette elő.

Az elmúlt hetekben több aggasztó kijelentés és európai fejlemény látott napvilágot. Korábban kiszivárgott egy felvétel, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszélt a sorkatonaság visszaállításáról. Ez a mondat sok fiatalban félelmet keltett. Nem szabad azt sem elfelejtenünk: amikor Brüsszelben Ukrajna felfegyverzése volt napirenden, Magyar Péter volt az előterjesztő. A Tisza Párt európai képviselői pedig megszavazták a fegyverszállításokat. Most azonban ez már nem csak fegyverekről szól, hanem arról, hogy Európa egyes vezetői katonákat is küldenének egy másik ország háborújába.

– fogalmazott Mohácsy István, a Fidelitas elnöke az általa tartott sajtótájékoztatón. Horvátországhoz hasonlóan Németországban is erről a kérdésről egyeztettek.

A háborús hangulat újra erősödik Európában. Horvátországban – ahol a kormányzó párt Magyar Péter pártjának, a Tiszának a testvérpártja – már visszaállították a kötelező sorkatonai szolgálatot. Néhány nappal ezelőtt pedig Németországban, a CDU és a CSU is hasonló döntésről egyeztetett.

– folytatja Mohácsy István. Magyarországon ennek ellenére továbbra is béke van, a magyar fiatalokat nem hurcolják a hadseregbe. A petíciót a béke fenntartásának érdekében indították el. A béke iránti vágy és a háborúellenes álláspont már az aláírások számából is látszik.

Már több, mint 10 ezren kitöltötték és az a célunk, hogy még többen kitöltsék ezt a petíciót. Ezért hirdetünk és fogunk is hirdetni különféle akciókat a jövőben is, hogy minél több magyar fiatalhoz eljusson ez az üzenet

– zárta beszámolóját Mohácsy István.