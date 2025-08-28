RETRO RÁDIÓ

A Fidelitas a magyar baloldalról: Ha Brüsszelben csettintenek, meghajolnak Zelenszkij előtt

A magyar baloldal mindig siet a magyarokkal ellentétes érdekeket képviselni. A Momentum korábbi elnöke, Gelencsér Ferenc belépett abba a társaságba, akik személyesen tették le a nagyesküt Ukrajna mellett, a magyar érdekekkel szemben. Brüsszel csettint, ők pedig mennek és meghajolnak Zelenszkij előtt. Ebből a magyarok nem kérnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 11:47
Fidelitas Magyar Péter Karácsony Gergely Brüsszel

Brüsszel a zsebében tartja a magyar baloldalt. Miközben Ukrajnában sorra tiporják a kárpátaljai magyarok jogait, addig a magyar baloldal vezető alakjai folyamatosan Ukrajna mellett kampányolnak. Nemrégiben pedig Gelencsér Ferenc, a Momentum volt elnöke is beállt ebbe a sorba. Ez ellen szólaltak fel a Fidelitas tagjai. A Városháza előtt tartott sajtótájékoztatón kijelentették; mi ezekből nem kérünk.

Brüsszel
"Mi a közös bennük? Ha Brüsszelben csettintenek, meghajolnak Zelenszkij előtt." Így demonstráltak a Fidelitas tagjai a Városháza előtt. Fotó: Metropol

Ha Brüsszel csettint, a magyar baloldal megjelenik és meghajol Ukrajna előtt

Brüsszelben minden projekt ugyanúgy néz ki, csak más a sorszám. Gelencsér Ferenc, a stafétát Tiszának átadó Momentum szellempárt korábbi elnöke is belépett abba a  társaságba, akik személyesen tették le az esküt Ukrajna mellett, a magyar érdekekkel ütközve. A Fidelitas felhívta a figyelmet; nem engedhetjük, hogy Brüsszelből írják nekünk a leckét. 

A Brüsszelben és Kijevben hajlongó, bukott áruló párt korábbi elnöke Gelencsér Ferenc, a Lánchidat kék-sárgába borító Karácsony Gergely főpolgármester,  a Tisza párt ukrán titkosszolgája Tseber Roland, és a Brüsszelben ukrán pólóban feszítő Magyar Péter. Egy közös jellemző van bennük; ha csettintenek a gazdáik, elindulnak és meghajolnak Zelenszkij előtt. Bármikor, amikor azt a feladatot kapják a gazdáiktól, hogy Ukrajna mellett ki állni, még akkor is, ha ez Magyarországgal és a magyar emberekkel szemben áll, megteszik

- fogalmazott Balog Géza, a budapesti Fidelitas elnöke.

Legyen szó a Lánchíd ukrán színekbe borításáról épp akkor, amikor Ukrajna elnöke megfenyegeti Magyarországot, legyen szó az uniós források Magyarországtól való megvonásának üdvözléséről, vagy akár Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról, a magyar baloldal sosem rest a magyar érdekek ellen cselekedni és kiállni a brüsszeli vezetés álláspontja mellett.

Egy olyan párt, amely árulásban fogant, és teljes működése arról szól, hogy Magyarország ellen áskálódjon Brüsszelben, nyilván nem szeretne kimaradni ebből a sorból. Arra azonban senki nem számíthatott, hogy utolsó elkeseredett cselekedetükkel Kijevig is elérnek csak azért, hogy elárulják Magyarországot gazdáik kérésére.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu