A Fidelitas a magyar baloldalról: Ha Brüsszelben csettintenek, meghajolnak Zelenszkij előtt

Brüsszel a zsebében tartja a magyar baloldalt. Miközben Ukrajnában sorra tiporják a kárpátaljai magyarok jogait, addig a magyar baloldal vezető alakjai folyamatosan Ukrajna mellett kampányolnak. Nemrégiben pedig Gelencsér Ferenc, a Momentum volt elnöke is beállt ebbe a sorba. Ez ellen szólaltak fel a Fidelitas tagjai. A Városháza előtt tartott sajtótájékoztatón kijelentették; mi ezekből nem kérünk.

"Mi a közös bennük? Ha Brüsszelben csettintenek, meghajolnak Zelenszkij előtt." Így demonstráltak a Fidelitas tagjai a Városháza előtt. Fotó: Metropol

Ha Brüsszel csettint, a magyar baloldal megjelenik és meghajol Ukrajna előtt

Brüsszelben minden projekt ugyanúgy néz ki, csak más a sorszám. Gelencsér Ferenc, a stafétát Tiszának átadó Momentum szellempárt korábbi elnöke is belépett abba a társaságba, akik személyesen tették le az esküt Ukrajna mellett, a magyar érdekekkel ütközve. A Fidelitas felhívta a figyelmet; nem engedhetjük, hogy Brüsszelből írják nekünk a leckét.

A Brüsszelben és Kijevben hajlongó, bukott áruló párt korábbi elnöke Gelencsér Ferenc, a Lánchidat kék-sárgába borító Karácsony Gergely főpolgármester, a Tisza párt ukrán titkosszolgája Tseber Roland, és a Brüsszelben ukrán pólóban feszítő Magyar Péter. Egy közös jellemző van bennük; ha csettintenek a gazdáik, elindulnak és meghajolnak Zelenszkij előtt. Bármikor, amikor azt a feladatot kapják a gazdáiktól, hogy Ukrajna mellett ki állni, még akkor is, ha ez Magyarországgal és a magyar emberekkel szemben áll, megteszik

- fogalmazott Balog Géza, a budapesti Fidelitas elnöke.

Legyen szó a Lánchíd ukrán színekbe borításáról épp akkor, amikor Ukrajna elnöke megfenyegeti Magyarországot, legyen szó az uniós források Magyarországtól való megvonásának üdvözléséről, vagy akár Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról, a magyar baloldal sosem rest a magyar érdekek ellen cselekedni és kiállni a brüsszeli vezetés álláspontja mellett.

Egy olyan párt, amely árulásban fogant, és teljes működése arról szól, hogy Magyarország ellen áskálódjon Brüsszelben, nyilván nem szeretne kimaradni ebből a sorból. Arra azonban senki nem számíthatott, hogy utolsó elkeseredett cselekedetükkel Kijevig is elérnek csak azért, hogy elárulják Magyarországot gazdáik kérésére.