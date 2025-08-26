RETRO RÁDIÓ

"A magyar Lánchíd nem kék-sárga, hanem piros-fehér-zöld" – a hídon demonstrált a budapesti Fidesz

Mit tesz a város megválasztott első embere, Karácsony Gergely főpolgármester, amikor az országát fenyegetik? A fenyegető ország zászlajának színeibe öltözteti a Lánchidat, Magyarország egyik legékesebb nemzeti szimbólumát. Válaszul demonstrációt szerveztek a Lánchíd pesti hídfőjénél.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 15:38
Módosítva: 2025.08.26. 16:25
A baloldali városvezetés rendre a magyar nép ellen dolgozik. Nemrégiben Karácsony Gergely főpolgármester ünnepelte Ukrajna függetlenségének napját, és a ukrán zászló színeivel beborított Lánchídról posztolt. Éppen azon a napon tette ezt, amikor Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Ezzel egy nyílt provokáció eszközévé tette Budapest legszebb hídját, egyúttal a magyarok érdekeit is az ukránok érdekei mögé helyezve. A fővárosi Fidesz-frakció képviselői és a Fidelitas tagjai tiltakozó demonstrációt szerveztek a Lánchídra, hangsúlyozva; a magyar Lánchíd nem kék-sárga, hanem piros-fehér-zöld.

Lánchíd
"A magyarok szíve nem sárga-kék, hanem piros-fehér-zöld. Jegyezze meg, Főpolgármester úr!" így demonstráltak a fővárosi Fidesz képviselői és a Fidelitas tagjai a Lánchíd pesti hídfőjén. Fotó:  Metropol

"Nem az ukránokért kell kiállni, hanem a magyarokért" - magyar lobogókkal demonstráltak a fideszesek a Lánchídon

Radics Béla fővárosi Fidesz képviselő szerint elfogadhatatlan Karácsony Gergely azon lépése, hogy épp akkor posztol a kék-sárga Lándhídról, amikor annak elnöke megfenyegeti az országunkat.

Amikor egy város első embere képes azon a napon ukrán színekbe öltöztetni a legcsodálatosabb hidunkat, amikor megfenyegeti az országunkat egy másik állam, úgy gondolom, hogy ezt el kell ítélni.

- fogalmazott Radics Béla. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Fidesz akár Ukrajna érdekeivel ellentétben is kiáll a magyarokért.

Lehet bármennyi ukrajnai Tisza szigetet alapítani, lehet bármennyire hajbókolni azért, hogy Ukrajna csatlakozzon gyorsított eljárásban az Európai Unióhoz; mi továbbra is a magyar emberekért fogunk kiállni, akár tetszik ez az ukrán elnöknek, akár nem.

- jelentette ki Radics Béla. 

A képviselő kitért a budapesti csődköltségvetésre, a patkányinvázióra, valamint a busztüzekre is. Ezek kapcsán kiemelte, hogy a városvezetésnek az elsőszámú feladata az volna, hogy megfelelően üzemeltesse a várost. Hangsúlyozta azt is, hogy nem az ukránokért, hanem a magyarokért kell ilyenkor kiállni. Végül pedig megerősítette;

A magyar Lánchíd nem kék-sárga, hanem piros-fehér-zöld!

 

 

