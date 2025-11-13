Kormányinfó: februárban plusz 125 százalék nyugdíjat kapnak az idősek
Ez minden magyar embert érint. Gulyás Gergely ismertette a kormány döntéseit a csütörtök délelőtti kormányinfón.
Több fontos döntés is született Orbán Viktor bejelentése szerint a szerdai kormányülésen. Ezeknek részleteiről beszélt csütörtökön 10 órától Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Szóba került a 14. havi nyugdíj, a meghosszabbított kamatstop és Orbán Viktor sikeres washingtoni útja is.
Gulyás Gergely arról beszélt, hogy fontos, kézzel fogható eredményei voltak Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozójának. Szerinte ezek közül is a legfontosabb, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentés intézményét, így továbbra is tartható, hogy egész Európában Magyarországon lesz a legolcsóbbak az energiaárak.
A két kormánynak közös a véleménye, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen. Donald Trump elkötelezett a béketeremtésben és Magyarországon lehet a békecsúcs
– jelentette ki Gulyás Gergely. A gazdasági együttműködés különösen jelentős erősödést mondhat majd magában az energiaszektorban, a védelmi iparban és az űriparban is. Magyarország garanciát kapott, hogy pénzügyi védőhálót biztosít az amerikai féltől, ha arra szükség lenne, de jelenleg ilyenre nincs szükség – fejtette ki a miniszter.
Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, így jövő februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjjal együttesen. Emlékeztetett, hogy 100 ezer forint alatt volt az átlagnyugdíj 2010-ben, míg most 250 ezer forint felett van.
A kamatstopról is szóesett a kormányinfón
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a kormány döntött
a kamatstop féléves meghosszabbításáról is, ami 273 ezer magyar családot érint,
valamint a diákhiteleseket is. Ez azt jelenti, hogy változatlanul 7,99 százalék marad a diákhitel után fizetendő kamat.
A kis- és közepes vállalkozásokat is segítik, ennek része a három százalékos fix kamatozású hitel bevezetése, amivel közel hétezer vállalkozás kíván élni. Ehhez társulnak majd a kkv-kat segítő adócsökkentések és adóegyszerűsítések, valószínűleg jövő hét elején írják alá az erről szóló megállapodást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.
Ezenfelül a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a bankadót, mert a magyar gazdaság szempontjából kulcsfontosságú a kis- és közepes vállalkozások támogatása, amelyeket nem akarnak terhelni.
A kormányinfót itt lehet visszanézni:
