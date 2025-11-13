RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: "Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét"

Ukrán háborús maffiahálózatot lepleztek le. Orbán Viktor szerint a bűnszervezet ezer szálon kötődik Zelenszkij ukrán elnökhöz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 07:10
"Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot. Az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát." - írja Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében.

Orbán Viktor: "Mi ebből nem kérünk"

Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség. Köszönjük, de mi ebből nem kérünk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába. Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról. És ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük

- írja a kormányfő.

 

