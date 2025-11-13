Orbán Viktor: "Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét"
Ukrán háborús maffiahálózatot lepleztek le. Orbán Viktor szerint a bűnszervezet ezer szálon kötődik Zelenszkij ukrán elnökhöz.
"Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot. Az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát." - írja Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében.
Orbán Viktor: "Mi ebből nem kérünk"
Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség. Köszönjük, de mi ebből nem kérünk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába. Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról. És ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük
- írja a kormányfő.
