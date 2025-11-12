RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett a szülőknek

Ez sokakat érint.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 18:59
Orbán Viktor alapdíj kormány

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a Facebookon, ugyanis ismertette a kormány szerdai ülésének döntéseit. Ennek örülnek majd a gyermeket nevelők.

Orbán Viktor Washingtonban
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Fontos döntéseket hoztunk ma:

  1. A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk.
  2. A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj.
  3. A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többlet díját a duplájára emeljük.

- írta a posztban Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu