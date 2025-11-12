Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett a szülőknek
Ez sokakat érint.
Orbán Viktor fontos bejelentést tett a Facebookon, ugyanis ismertette a kormány szerdai ülésének döntéseit. Ennek örülnek majd a gyermeket nevelők.
Fontos döntéseket hoztunk ma:
- A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk.
- A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj.
- A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többlet díját a duplájára emeljük.
- írta a posztban Orbán Viktor.
