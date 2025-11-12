Orbán Viktor: gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén
„Pontos elszámolás, hosszú barátság.” – írta a miniszterelnök.
A nyugdíjasoknak üzent Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke a kiegészítő nyugdíjemelés mellett a 14. havi nyugdíjról is írt a Facebook-oldalán.
Pontos elszámolás, hosszú barátság. 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük. Mindehhez tizenöt évvel később, 2025-ben is tartjuk magunkat, ezért mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés. Átlagosan 51 ezer forint, minden nyugdíjasnak. És itt nem állunk meg! Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Jövőre meg is fogjuk csinálni, fokozatosan, de biztosan.
– írta Orbán Viktor. Majd így folytatta a kormányfő: „A mi kormányzásunk erről szól. Nem árulunk zsákbamacskát. Amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat. Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjas-évek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre