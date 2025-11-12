A nyugdíjasoknak üzent Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke a kiegészítő nyugdíjemelés mellett a 14. havi nyugdíjról is írt a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén (Fotó: NurPhoto via AFP)

Pontos elszámolás, hosszú barátság. 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük. Mindehhez tizenöt évvel később, 2025-ben is tartjuk magunkat, ezért mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés. Átlagosan 51 ezer forint, minden nyugdíjasnak. És itt nem állunk meg! Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Jövőre meg is fogjuk csinálni, fokozatosan, de biztosan.

– írta Orbán Viktor. Majd így folytatta a kormányfő: „A mi kormányzásunk erről szól. Nem árulunk zsákbamacskát. Amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat. Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjas-évek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!”