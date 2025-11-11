Orbán Viktor kijelentette: a rezsicsökkentés biztonságban van - Videó
Újabb fontos részletet mutatott az interjúból a kormányfő.
Orbán Viktor kedden délután interjút adott Rónai Egonnak, amiben többek között szóba került a washingtoni út is.
A miniszterelnök most egy újabb fontos részletet emelt ki a beszélgetésből a közösségi oldalán közzétett videóval. Ebben hangsúlyozza, hogy Magyarország mentesül a szankciók alól az orosz energiahordozók tekintetében, így a rezsicsökkentés is biztonságban van.
Amíg Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, én pedig Magyarország miniszterelnöke, addig ez a megállapodás érvényes. És a rezsicsökkentés biztonságban van
- fűzte a Facebook-oldalán közzétett videóhoz a kormányfő.
