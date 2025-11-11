RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette: a rezsicsökkentés biztonságban van - Videó

Újabb fontos részletet mutatott az interjúból a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.11. 20:50
Orbán Viktor interjú Rónai Egon biztonság rezsicsökkentés

Orbán Viktor kedden délután interjút adott Rónai Egonnak, amiben többek között szóba került a washingtoni út is.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor Fotó: AFP

A miniszterelnök most egy újabb fontos részletet emelt ki a beszélgetésből a közösségi oldalán közzétett videóval. Ebben hangsúlyozza, hogy Magyarország mentesül a szankciók alól az orosz energiahordozók tekintetében, így a rezsicsökkentés is biztonságban van.

Amíg Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, én pedig Magyarország miniszterelnöke, addig ez a megállapodás érvényes. És a rezsicsökkentés biztonságban van

- fűzte a Facebook-oldalán közzétett videóhoz a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu