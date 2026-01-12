Nincs vége: ma már sokadjára újabb súlyos autóbaleset történt
A helyszínre érkeztek a tűzoltók is.
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a Zala vármegyei Borsfán, a Zrínyi úton, a Béke utca közelében. A letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott. Őt a mentők ellátják.
Mentő kellett, forgalomkorlátozás van érvényben
Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás lehet
- közölte a katasztrófavédelem.
