Nincs vége: ma már sokadjára újabb súlyos autóbaleset történt

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a Zala vármegyei Borsfán, a Zrínyi úton, a Béke utca közelében. A letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott. Őt a mentők ellátják.

Mentő rohant a helyszínre. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Mentő kellett, forgalomkorlátozás van érvényben

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás lehet

- közölte a katasztrófavédelem.