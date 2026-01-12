RETRO RÁDIÓ

Nincs vége: ma már sokadjára újabb súlyos autóbaleset történt

A helyszínre érkeztek a tűzoltók is.

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a Zala vármegyei Borsfán, a Zrínyi úton, a Béke utca közelében. A letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott. Őt a mentők ellátják.

Mentő kellett, forgalomkorlátozás van érvényben

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás lehet

 - közölte a katasztrófavédelem.

 

 

