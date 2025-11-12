Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg a Telex hozzá intézett kérdésére a választ.

Orbán Viktor válaszolt a Telex kérdéseire. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor: Válaszoltam a Telex kérdéseire

A Telex kérdése a következő volt Orbán Viktor felé: Mikor fog az ő kérdéseikre is válaszolni, miután kedden Rónai Egon készíthetett vele interjút. A miniszterelnök így válaszolt:

Nekik? Majd ha nem külföldről fizetik őket. Van egy elvi megközelítésem, sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtó-orgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de valójában külföldről kapja a pénzt, és mások zsebében van. Ezek megbízást teljesítő, fogott emberek, ezek nem szuverén személyiségek. Olyan beszélgetésnek, amelyben nem két szuverén ember beszélget, nincs értelme.

- mondta el Orbán Viktor. A teljes videót itt lehet megtekinteni: