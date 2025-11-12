RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor válaszolt a Telex kérdéseire

Határozott választ adott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 17:51
Orbán Viktor Telex pénz

Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg a Telex hozzá intézett kérdésére a választ.

Orbán Viktor válaszolt a Telex kérdéseire
Orbán Viktor válaszolt a Telex kérdéseire. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Orbán Viktor: Válaszoltam a Telex kérdéseire

A Telex kérdése a következő volt Orbán Viktor felé: Mikor fog az ő kérdéseikre is válaszolni, miután kedden Rónai Egon készíthetett vele interjút. A miniszterelnök így válaszolt:

Nekik? Majd ha nem külföldről fizetik őket. Van egy elvi megközelítésem, sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtó-orgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de valójában külföldről kapja a pénzt, és mások zsebében van. Ezek megbízást teljesítő, fogott emberek, ezek nem szuverén személyiségek. Olyan beszélgetésnek, amelyben nem két szuverén ember beszélget, nincs értelme. 

- mondta el Orbán Viktor. A teljes videót itt lehet megtekinteni:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu