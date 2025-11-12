Nem várt kérdést kapott Orbán Viktor

"Lássuk, mit mondanak a csillagok!" - írta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzéshez. A videóban a miniszterelnök és a kormány tagjainak csillagjegyéről van szó. Te tudtad a miniszterelnök csillagjegyét?

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

A videóból kiderül, hogy Trumpnak is ugyanaz a csillagjegye, mint Orbán Viktornak: Ikrek. Bár a miniszterelnöknek fogalma sem volt a saját csillagjegyéről, a kérdező egyből viccesen tette fel a kérdést: "Ikertornyok?"

Természetesen több kormánytagot is megszólaltattak. Ha érdekel, hogy mi a csillagjegye Lázár Jánosnak, vagy Vitályos Eszternek, akkor nézd meg a teljes videót: