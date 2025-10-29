RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: indul a háborúellenes országjárás - Videó

A békemenet után újabb megmozdulást tervez a magyar kormányfő a békéért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 18:44
Orbán Viktor kormányfő Békemenet országjárás

A békemenet hatalmas siker volt, rengeteg magyar állt ki a háború ellen és a béke mellett. 

Fotó: MW

„Mindenkinek köszönöm, aki ott volt” – kezdte bejelentésében Orbán Viktor. 

„A háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni. Mi európai vagyunk, de nem akarunk háborúba menni. A magyarok nem mennek háborúba! Mi a háború ellen vagyunk, ezért a digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát: az országjárás” – taglalta a miniszterelnök. 

Az első alkalom, november 15-én Győr-Moson-Sopron vármegyében lesz majd. Pontosabban Győr városában fognak tartani háború ellenes nagygyűlést. 

„Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak: Magyarország nem akar háborút” – kérte Orbán Viktor. 

