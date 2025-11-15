Orbán Viktor: Ezért tartunk ma Háborúellenes gyűlést
Orbán Viktor is felszólal az eseményen. A Háborúellenes gyűlés november 15-én telt házas rendezvénnyé vált Győrben.
A Digitális Polgári Körök (DPK) országos rendezvényének nagy visszhangja után a szervezők úgy döntöttek, hogy az eseménnyel országjárásba kezdenek. A turné első helyszíne Győr, ahol már napokkal korábban minden hely elkelt. A háborúellenes gyűlésen (HEGY) Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.
Ezért tartanak ma Háborúellenes gyűlést
,,Az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat." - írja Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.
Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon. A különbséget zongorázni lehet. Most még. De a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik “mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt”. Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!
