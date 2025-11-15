Orbán Viktor: Ezért tartunk ma Háborúellenes gyűlést

A Digitális Polgári Körök (DPK) országos rendezvényének nagy visszhangja után a szervezők úgy döntöttek, hogy az eseménnyel országjárásba kezdenek. A turné első helyszíne Győr, ahol már napokkal korábban minden hely elkelt. A háborúellenes gyűlésen (HEGY) Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

A Háborúellenes gyűlésen (HEGY) Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Ezért tartanak ma Háborúellenes gyűlést

,,Az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat." - írja Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.