Fotón mutatta meg Orbán Viktor: ő már megrendelte az ikonikus rajzáról készült pulóvert

Hatalmasat futott az interneten az a rajz, amelyet Orbán Viktor az ATV-s interjúja alatt készített. Majd később a miniszterelnök engedélyezte azt, hogy ezt felhasználják, és különböző tárgyakra, többek között ruhadarabokra felkerüljön.

Nemrégiben pedig a Digitális Polgári Körök (DPK) webshopja bejelentette, hogy már kaphatóak azok a termékek, amelyen az Orbán Viktor által készített rajz fotója látható. A kormányfő most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, egy fotón tudatta, hogy ő már beszerezte a rajzról készült fotót

Nekem már megjött az első szállítmány. Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a https://dpkshop.hu honlapon

- írta a posztjában Orbán Viktor, majd hozzátette:

„A pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a “Jónak lenni jó!” kampány keretében.”