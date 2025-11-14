RETRO RÁDIÓ

Fotón mutatta meg Orbán Viktor: ő már megrendelte az ikonikus rajzáról készült pulóvert

A kormányfő „műelemzést” is tartott rajta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 18:15
Orbán Viktor pulcsi rajz

Hatalmasat futott az interneten az a rajz, amelyet Orbán Viktor az ATV-s interjúja alatt készített. Majd később a miniszterelnök engedélyezte azt, hogy ezt felhasználják, és különböző tárgyakra, többek között ruhadarabokra felkerüljön.

Nemrégiben pedig a Digitális Polgári Körök (DPK) webshopja bejelentette, hogy már kaphatóak azok a termékek, amelyen az Orbán Viktor által készített rajz fotója látható. A kormányfő most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, egy fotón tudatta, hogy ő már beszerezte a rajzról készült fotót 

Nekem már megjött az első szállítmány. Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a https://dpkshop.hu honlapon

- írta a posztjában Orbán Viktor, majd hozzátette:

„A pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a “Jónak lenni jó!” kampány keretében.”

 

