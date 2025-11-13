Orbán Viktor a Forbes kommentszekciójában tűnt fel

Orbán Viktor ATV-s szereplése után egyetlen papírlap került a figyelem középpontjába. A másfél órás beszélgetés alatt a miniszterelnök telejegyzetelt egy A4-es lapot, majd fel is mutatta Rónai Egonnak és a kameráknak. A vázlat gyorsan önálló jelenséggé vált, és egyre többen úgy látják, hogy az eredetileg kuszának tűnő rajz akár ruhára nyomva is jól működne – vette észre a Ripost.

Óriási őrület övezi Orbán Viktor jegyzetét. Többen pulóvert és egyéb ruhadarabokat készítenének belőle

Forrás: Facebook

A Forbes jelezte, hogy a szerzői jogi szabályok miatt a rajz sem bögrén, sem pólón, sem pulóveren nem használható. Orbán Viktor rábukkant a magazin Facebookon is megosztott cikkére, és azonnal hozzászólt. Közölte, hogy ebben az esetben bárki szabadon felhasználhatja a rajzát.

Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!

Orbán Viktor korábban egy videóban beszélt a sokakat megdöbbentő alkotásról. Szerinte ez nem egy rajz, hanem egy sajátos nyelv lenyomata. A miniszterelnök arra is kitért, hogy egy kérdésre egyszerre 5 válasz is eszébe jut általában, ezt pedig valahogy jeleznie kell saját magának.



