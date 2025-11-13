RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a Forbes kommentszekciójában tűnt fel

Mint mondta: szabadság van! Orbán Viktor mindenkinek engedélyt adott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 12:53
Módosítva: 2025.11.13. 14:32
Orbán Viktor Rónai Egon atv

Orbán Viktor ATV-s szereplése után egyetlen papírlap került a figyelem középpontjába. A másfél órás beszélgetés alatt a miniszterelnök telejegyzetelt egy A4-es lapot, majd fel is mutatta Rónai Egonnak és a kameráknak. A vázlat gyorsan önálló jelenséggé vált, és egyre többen úgy látják, hogy az eredetileg kuszának tűnő rajz akár ruhára nyomva is jól működne – vette észre a Ripost.

Óriási őrület övezi Orbán Viktor jegyzetét.
Óriási őrület övezi Orbán Viktor jegyzetét. Többen pulóvert és egyéb ruhadarabokat készítenének belőle
 Forrás: Facebook

A Forbes jelezte, hogy a szerzői jogi szabályok miatt a rajz sem bögrén, sem pólón, sem pulóveren nem használható. Orbán Viktor rábukkant a magazin Facebookon is megosztott cikkére, és azonnal hozzászólt. Közölte, hogy ebben az esetben bárki szabadon felhasználhatja a rajzát.

Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!

Orbán Viktor korábban egy videóban beszélt a sokakat megdöbbentő alkotásról. Szerinte ez nem egy rajz, hanem egy sajátos nyelv lenyomata. A miniszterelnök arra is kitért, hogy egy kérdésre egyszerre 5 válasz is eszébe jut általában, ezt pedig valahogy jeleznie kell saját magának.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu