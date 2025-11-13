RETRO RÁDIÓ

Betekintés a kulisszák mögé - Orbán Viktor soha nem látott képeket osztott meg

Mutatjuk a fotókat! Orbán Viktor kedden adott interjút Rónai Egonnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 12:23
Orbán Viktor Rónai Egon nyugdíj

Orbán Viktor miniszterelnök kedden interjút adott az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egon műsorvezetőnek. Az interjúban többek között szó volt a washingtoni találkozóról, a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, a budapesti békecsúcsról, a magyarországi elnöki rendszer bevezetésének lehetőségéről is. Most végre láthatjuk a kulisszafotókat is!

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ha még nem láttad, nézd meg a beszélgetésemet Rónai Egonnal!

- írja a kormányfő.

 

