Betekintés a kulisszák mögé - Orbán Viktor soha nem látott képeket osztott meg
Mutatjuk a fotókat! Orbán Viktor kedden adott interjút Rónai Egonnak.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden interjút adott az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egon műsorvezetőnek. Az interjúban többek között szó volt a washingtoni találkozóról, a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, a budapesti békecsúcsról, a magyarországi elnöki rendszer bevezetésének lehetőségéről is. Most végre láthatjuk a kulisszafotókat is!
Ha még nem láttad, nézd meg a beszélgetésemet Rónai Egonnal!
- írja a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre